Дружина вбитого в Чернігові поліцейського записала звернення: "Ніколи не зможу подивитися те відео"

Жінка каже, що багато людей запропонували їй свою допомогу.

Дружина вбитого в Чернігові поліцейського Вероніка Єрохіна записала відеозвернення до людей, які підтримали її в скрутну хвилину.

Своє звернення вона оприлюднила на своїй сторінці в Фейсбук.

Вона розповіла, що після події багато людей, включаючи родичів і знайомих звернулися до неї зі словами підтримки та пропозиціями допомоги.

"Пів міста готові були забрати наших діток. Всі переживали за них, говорили "де діти?","привези до нас, ми приглянемо"... дуже вам всім вдячна", — сказала жінка.

За її словами, вона не стане шукати подробиці про ту трагічну подію, яка забрала життя її чоловіка. І тим більше вона не має наміру дивитися відео побиття.

"Ніколи його не подивлюсь", — зазначила Єрохіна.

Як повідомлялося раніше, пригода сталася в ніч на 2 жовтня. Капітан поліції Артур Єрохін разом з іншим поліціянтом знаходився в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності, там між ними й групою підлітків стався конфлікт, внаслідок якого сталася бійка.

Єрохін загинув на місці, а його колегу доставили в реанімацію у важкому стані.

Шістьох підлітків затримали на наступний день. Чотирьох з них, які безпосередньо били поліціянтів, пізніше відправили під варту, їм загрожує від 10 років позбавлення волі.

Також на лаві підсудних опинився 32-річний чоловік, який після події вкрав сумку одного з потерпілих.