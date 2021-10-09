Укр

По арбузам на машине: в сети "завирусилось" новое видео

Автор
Галина Михайлова
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Кадр из видео
Кадр из видео

Видимо, урожай уже совсем некуда деть.

В Украине продолжают уничтожать арбузы, которые остались на полях невостребованными. В сети появилось видео, на котором арбузы давят колесами легковой машины, проложив импровизированную дорогу просто сквозь поле бахчевых.

Его в ТикТок опубликовала пользователь с ником alinatorskaya

На нем снято арбузное поле по которому едет легковушка и водитель комментирует, что "окончание сезона 2021 оч*о полное".

Отметим, что кроме данного видео на канале есть также и другие, где машина ездит по арбузам уже не по проторенной колее, а целенаправленно давя их.

Отметим, что согласно другим видео на канале автора можно сделать вывод, что девушка живет на оккупированной территории Украины в Донецкой области. Также машина на видео — с российскими номерами.

Ранее "Телеграф" писал, что украинского фермера возмутило то, что агросектор в стране слабо поддерживается, а на полках в магазинах — слишком много "химии".

Пока сезон бахчи не закончился — напомним про правила выбора полезного, спелого и вкусного арбуза.

Теги:
#Арбузы #Машина #ОРДЛО
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