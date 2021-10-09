По кавунам на машині: в мережі "завірусилось" нове відео
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Мабуть, урожай вже зовсім нікуди подіти.
В Україні продовжують знищувати кавуни, які залишилися на полях незатребуваними. У мережі з’явилося відео, на якому кавуни розчавлюють колесами легковика, проклавши імпровізовану дорогу просто крізь поле баштанних.
Його в ТікТок опублікувала користувачка з ніком alinatorskaya
На ньому зняте кавунове поле по якому їде легковик і водій коментує, що "закінчення сезону 2021 оч*о повне".
Відзначимо, що крім цього відео на каналі є також і інші, де машина їздить по кавунах вже не второваною колією, а цілеспрямовано давлячи їх.
Відзначимо, що згідно з іншими відео на каналі автора можна зробити висновок, що дівчина живе на окупованій території України в Донецькій області. Також машина на відео — з російськими номерами.
Раніше "Телеграф" писав, що українського фермера обурило те, що агросектор в країні слабо підтримується, а на полицях в магазинах — надто багато "хімії".
Поки сезон баштанних не закінчився — нагадаємо про правила вибору корисного, стиглого і смачного кавуна.
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