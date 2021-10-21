Чтобы избежать "красной" зоны: еще одна область Украины ужесточает карантин

Новые правила в Хмельницкой области начнут действовать уже на этой неделе

Начиная с субботы, 23 октября, на территории Хмельницкой области будет ужесточено карантинные ограничения.

О таком решении областной комиссии с ТЭБ и ЧС сообщает официальный сайт Хмельницкой облгосадминистрации.

Что запретят

Большинство организаций, магазинов и других учреждения обязуются вакцинировать своих сотрудников для полноценного функционирования.

Итак, в области будут задействованы такие ограничения:

продовольственные и промрынки, а также заведения торговли (от киосков до гипермаркетов) смогут работать в условиях 1 человек/10 кв.м площади. Дополнительно требуется вакцинация хотя бы одной дозой или негативный результат ПЦР-теста (сделан не позже двух суток назад) для каждого из работников;

(от киосков до гипермаркетов) смогут работать в условиях 1 человек/10 кв.м площади. Дополнительно требуется вакцинация хотя бы одной дозой или негативный результат ПЦР-теста (сделан не позже двух суток назад) для каждого из работников; салоны красоты, парикмахерские, отели, хостелы, бары, кафе, рестораны, спортзалы, бассейны, кинотеатры и другие заведения культуры также смогут работать при наличии вакцинированных хотя бы одной дозой или имеющих негативный ПЦР-тест сотрудников. При этом объекты в сфере общепита могут заполнять заведения лишь на 50% с расчетом 4 человека/столик (столы расположены за 2 м друг от друга). Дополнительно сообщается, что кафе-бары могут работать в период с 6:00 до 23:00;

также смогут работать при наличии вакцинированных хотя бы одной дозой или имеющих негативный ПЦР-тест сотрудников. При этом могут заполнять заведения лишь на 50% с расчетом 4 человека/столик (столы расположены за 2 м друг от друга). Дополнительно сообщается, что кафе-бары могут работать в период с 6:00 до 23:00; массовые мероприятия разрешаются, если организаторы и посетители вакцинированы хотя бы одной дозой или предоставили негативный результат ПЦР-теста.

Также возможны ограничения для школьников — вероятно, с 25 октября они не вернутся за парты. Им либо продлят каникулы, либо переведут на дистанционное обучение.

Как обстоит дело с коронавирусом

Если сравнивать Хмельниччину с другими регионами, то картина по заболеваемости в регионе не столь критична, как, к примеру, в Харьковской области. При этом прирост новых пациентов все же фиксируется — например, 20 октября в области зарегистрировано более 1000 новых заболевших.

Статистика за три месяца

При этом рекорд по новым случаям пока еще не побит — он был установлен весной 2021 года, когда за 2 апреля в регионе выявили сразу 1351 ковидного пациента.

Однако, как информирует "Суспильне", уже с понедельника, 18 октября, Хмельницкая инфекционная больница работала на пределе возможностей — с 99-процентной заполненностью больными. В начале недели реанимационное отделение, рассчитанное на 200 пациентов, оставалось всего с тремя пустыми койками.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине с 21 октября вступили в силу новые ограничения насчет пассажирских перевозок внутри страны. Какие документы могут понадобится для выезда в соседнюю область, узнавайте в нашем материале.