Щоб уникнути "червоної" зони: ще одна область України посилює карантин

Нові правила в Хмельницькій області почнуть діяти вже на цьому тижні

Починаючи з суботи, 23 жовтня, на території Хмельницької області буде посилено карантинні обмеження.

Про таке рішення обласної комісії з ТЕБ та НС повідомляє офіційний сайт Хмельницької облдержадміністрації.

Що заборонять

Більшість організацій, магазинів та інших установ зобов’язуються вакцинувати своїх співробітників для повноцінного функціонування.

Отже, в області будуть задіяні такі обмеження:

продовольчі та промринки, а також заклади торгівлі (від кіосків до гіпермаркетів) зможуть працювати в умовах 1 людина/10 кв.м площі. Додатково потрібно вакцинація хоча б однією дозою або негативний результат ПЛР-тесту (зроблений не пізніше двох діб тому) для кожного із працівників;

(від кіосків до гіпермаркетів) зможуть працювати в умовах 1 людина/10 кв.м площі. Додатково потрібно вакцинація хоча б однією дозою або негативний результат ПЛР-тесту (зроблений не пізніше двох діб тому) для кожного із працівників; салони краси, перукарні, готелі, хостели, бари, кафе, ресторани, спортзали, басейни, кінотеатри та інші заклади культури також зможуть працювати при наявності у співробітників "жовтого" сертифікату вакцинації (про одну отриману дозу вакцини) чи негативного ПЛР-тесту. При цьому об’єкти в сфері громадського харчування можуть заповнювати заклади лише на 50% із розрахунком 4 людини/столик (столи розташовані за 2 м один від одного). Додатково повідомляється, що кафе-барам дозволено працювати в період із 6:00 до 23:00;

також зможуть працювати при наявності у співробітників "жовтого" сертифікату вакцинації (про одну отриману дозу вакцини) чи негативного ПЛР-тесту. При цьому можуть заповнювати заклади лише на 50% із розрахунком 4 людини/столик (столи розташовані за 2 м один від одного). Додатково повідомляється, що кафе-барам дозволено працювати в період із 6:00 до 23:00; масові заходи дозволяються, якщо організатори та відвідувачі вакциновані хоча б однією дозою чи надали негативний результат ПЛР-тесту.

Також може бути встановлено обмеження для школярів — ймовірно, із 25 жовтня вони не повернуться за парти. Їм або продовжать канікули, або переведуть на дистанційне навчання.

Як справи із коронавірусом

Якщо порівнювати Хмельниччину з іншими регіонами, то картина щодо захворюваності в регіоні не настільки критична, як, наприклад, в Харківській області. При цьому приріст нових пацієнтів все ж фіксується — наприклад, 20 жовтня в області зареєстровано понад 1000 нових хворих.

Статистика за три місяці

При цьому рекорд за новими випадками поки ще не побитий — він був встановлений навесні 2021 року, коли за 2 квітня в регіоні виявили відразу 1351 ковідного пацієнта.

Однак, як інформує "Суспільне", вже із понеділка, 18 жовтня, Хмельницька інфекційна лікарня працювала на межі можливостей — із 99-відсотковою заполненностью хворими. На початку тижня реанімаційне відділення, розраховане на 200 пацієнтів, залишалося всього з трьома порожніми ліжками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з 21 жовтня вступили в силу нові обмеження щодо пасажирських перевезень всередині країни. Які документи можуть знадобиться для виїзду в сусідню область, дізнавайтеся в нашому матеріалі.