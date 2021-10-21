Еще один регион Украины на пороге "красной зоны"

От коллапса медицинской системы Черкасскую область может уберечь только вакцинация, считает Скичко

В ближайший понедельник, 25 октября, Черкащина может стать еще одной областью, сменившей карантинное зонирование на "красное".

Такой информацией в личном Telegram-канале поделился губернатор области Александр Скичко.

В своем видеообращении к жителям региона чиновник отметил, что две последние недели продемонстрировали значительный всплеск заболеваемости на Черкащине. Так, за это время с 7% до более 50% выросла заполненность кислородных коек в больницах, а 143 жителя области не справились с коронавирусной болезнью.

"С такими темпами мы уверенно шагаем к "красной" зоне", — заявил Скичко. — И скорее всего, она наступит уже в этот понедельник".

Также глава ОГА объяснил черкащанам, что в "красной" карантинной зоне действует ряд ограничений касательно работы некоторых учреждений. При этом они не распространяются на те организации, сотрудники которых вакцинированы против COVID-19.

Для того, чтобы медицинская система не получила очередной коллапс, Александр Скичко призвал жителей Черкасской области поскорее вакцинироваться. В противном случае с началом "красной" зоны в пунктах иммунизации придется созерцать длинные очереди, а количество больных будет только увеличиваться.

Отметим, что на утро 19 октября в регионе было зарегистрировано 676 новых случаев ковида, а в четверг, 21 октября, зарегистрировали еще 469 случаев.

Статистика по Черкащине за три месяца

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве тоже готовятся к вероятному переходу в "красную" зону, а на территории Хмельницкой области хотят ужесточить карантинные ограничения, дабы избежать официальной смены карантинного зонирования.