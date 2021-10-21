Ще один регіон України на порозі "червоної зони"

Від колапсу медичної системи Черкаську область може вберегти тільки вакцинація, вважає Скічко

Найближчого понеділка, 25 жовтня, Черкащина може стати ще однією областю, яка змінила карантинне зонування на "червоне".

Такою інформацією в особистому Telegram-каналі поділився губернатор області Олександр Скічко.

У своєму відеозверненні до жителів регіону чиновник зазначив, що два останні тижні продемонстрували значний сплеск захворюваності на Черкащині. Так, за цей час з 7% до понад 50% зросла заповнюваність кисневих ліжок в лікарнях, а 143 жителя області не впоралися з коронавірусною хворобою.

"З такими темпами ми впевнено крокуємо до "червоної" зони", — заявив Скічко. — І швидше за все, вона настане вже в цей понеділок".

Також голова ОДА пояснив черкащанам, що в "червоній" карантинній зоні діє ряд обмежень щодо роботи деяких закладів. При цьому вони не поширюються на ті організації, співробітники яких вакциновані проти COVID-19.

Для того, щоб медична система не отримала черговий колапс, Олександр Скічко закликав жителів Черкаської області швидше вакцинуватися. В іншому випадку з початком "червоної" зони в пунктах імунізації доведеться споглядати довгі черги, а кількість хворих буде тільки збільшуватися.

Відзначимо, що на ранок 19 жовтня в регіоні було зареєстровано 676 нових випадків ковіду, а в четвер, 21 жовтня, зареєстрували ще 469 випадків.

Статистика по Черкащині за три місяці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві теж готуються до ймовірного переходу в "червону" зону, а на території Хмельницької області хочуть посилити карантинні обмеження, щоб уникнути офіційної зміни карантинного зонування.