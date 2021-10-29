Укатился: на вокзале под Днепром автобус без водителя протаранил припаркованные авто (видео)

Автобус "решил" проехаться, пока водитель вышел на перекур

В городе Каменское Днепропетровской области 28 октября произошло нестандартное ДТП. Автобус маршрута №4, который стоял на остановке в ожидании пассажиров, внезапно поехал и врезался в стоящие рядом автомобили.

Об этом сообщает 5692.com.ua.

По данным издания, автобус поехал самостоятельно – водителя в тот момент в салоне не было. Автобус покатился назад и въехал в несколько автомобилей, которые стояли на парковке супермаркета «АТБ». Сообщается, что обошлось без жертв.

В сети появилось видео с моментом ДТП:

Напомним, вечером во вторник, 26 октября, в Харькове произошло смертельное ДТП, вследствие которого два автомобиля превратились в груду металлолома, и три человека загремели в реанимацию. Инцидент случился около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, – поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Еще одно ДТП в Харькове произошло вечером, 28 октября. Почти на том же месте случилась еще одна смертельная авария с Infiniti.