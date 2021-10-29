Покотився: на вокзалі під Дніпром автобус без водія протаранив припарковані авто (відео)
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Автобус "вирішив" проїхатися, поки водій вийшов на перекур
У місті Кам’янське Дніпропетровської області 28 жовтня сталася нестандартна ДТП. Автобус маршруту №4, який стояв на зупинці в очікуванні пасажирів, раптово поїхав і врізався в автомобілі, що стояли поряд.
Про це повідомляє 5692.com.ua.
За даними видання, автобус поїхав самостійно – водія на той момент у салоні не було. Автобус покотився назад і в’їхав до кількох автомобілів, що стояли на парковці супермаркету "АТБ". Повідомляється, що обійшлося без жертв.
У мережі з’явилося відео з ДТП:
Нагадаємо, увечері у вівторок, 26 жовтня, у Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої два автомобілі перетворилися на купу металобрухту, і троє людей загриміли на реанімацію. Інцидент трапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.
Ще одна ДТП у Харкові сталася увечері, 28 жовтня. Майже на тому самому місці сталася ще одна смертельна аварія з Infiniti.
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