Рус

Покотився: на вокзалі під Дніпром автобус без водія протаранив припарковані авто (відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
У Кам’янському автобус врізався в авто, що стояли на парковці
У Кам’янському автобус врізався в авто, що стояли на парковці

Автобус "вирішив" проїхатися, поки водій вийшов на перекур

У місті Кам’янське Дніпропетровської області 28 жовтня сталася нестандартна ДТП. Автобус маршруту №4, який стояв на зупинці в очікуванні пасажирів, раптово поїхав і врізався в автомобілі, що стояли поряд.

Про це повідомляє 5692.com.ua.

За даними видання, автобус поїхав самостійно – водія на той момент у салоні не було. Автобус покотився назад і в’їхав до кількох автомобілів, що стояли на парковці супермаркету "АТБ". Повідомляється, що обійшлося без жертв.

У мережі з’явилося відео з ДТП:

Нагадаємо, увечері у вівторок, 26 жовтня, у Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої два автомобілі перетворилися на купу металобрухту, і троє людей загриміли на реанімацію. Інцидент трапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Ще одна ДТП у Харкові сталася увечері, 28 жовтня. Майже на тому самому місці сталася ще одна смертельна аварія з Infiniti.

Теги:
#ДТП #Аварія #Дніпропетровська область #Кам'янське
Карантин у Києві
Київ
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Карантин у Києві
Київ заживе по-новому: що заборонять у столиці з 1 листопада (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
Суд у справі про аварію в Харкові та обвинувачений Микола Харківський
Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)