Укр

Власти Луцка пошли на встречу непривитым от COVID жителям: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Луцк Новость обновлена 06 ноября 2021, 14:54
Луцк

Ограничения будут действовать две недели. 

В Луцке, областном центре Волынской области, которая с 8 ноября попадает в "красную зону" по коронавирусу, определились с карантинными мерами и решили не ограничивать проезд. 

Об этом сообщает сайт местного горсовета. 

Так, с понедельника в Луцке:

  • запрещены масоовые мероприятия
  • запрещено посещение общепита, ТРЦ, культурных и развлекательных заведений
  • запрещено работать учреждениям образования (кроме младшей школы, детсадов и специализированных заведений)
  • запрещено работать непродовольственным рынкам. 

Если персонал и посетители полностью вакцинированы ото коронавируса, имеют негативный ПЦР или сертификат про выздоровление — ограничения упраздняются. 

Отдельно отметим, что проезд ограничивать не будут. Обязателен только масочный режим. 

Особенностью карантина "по-луцки" также стал допуск к работе педагогов и сотрудников учебных учреждений с одной прививкой от коронавируса. Ответственность за вторую дозу возложили на руководителей. 

Ранее "Телеграф" писал, что суточная смертность в Украине побила новый рекорд.

Теги:
#Луцк #Коронавирус #Красная зона
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