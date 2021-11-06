Власти Луцка пошли на встречу непривитым от COVID жителям: подробности

Ограничения будут действовать две недели.

В Луцке, областном центре Волынской области, которая с 8 ноября попадает в "красную зону" по коронавирусу, определились с карантинными мерами и решили не ограничивать проезд.

Об этом сообщает сайт местного горсовета.

Так, с понедельника в Луцке:

запрещены масоовые мероприятия

запрещено посещение общепита, ТРЦ, культурных и развлекательных заведений

запрещено работать учреждениям образования (кроме младшей школы, детсадов и специализированных заведений)

запрещено работать непродовольственным рынкам.

Если персонал и посетители полностью вакцинированы ото коронавируса, имеют негативный ПЦР или сертификат про выздоровление — ограничения упраздняются.

Отдельно отметим, что проезд ограничивать не будут. Обязателен только масочный режим.

Особенностью карантина "по-луцки" также стал допуск к работе педагогов и сотрудников учебных учреждений с одной прививкой от коронавируса. Ответственность за вторую дозу возложили на руководителей.

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