Власти Луцка пошли на встречу непривитым от COVID жителям: подробности
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Ограничения будут действовать две недели.
В Луцке, областном центре Волынской области, которая с 8 ноября попадает в "красную зону" по коронавирусу, определились с карантинными мерами и решили не ограничивать проезд.
Об этом сообщает сайт местного горсовета.
Так, с понедельника в Луцке:
- запрещены масоовые мероприятия
- запрещено посещение общепита, ТРЦ, культурных и развлекательных заведений
- запрещено работать учреждениям образования (кроме младшей школы, детсадов и специализированных заведений)
- запрещено работать непродовольственным рынкам.
Если персонал и посетители полностью вакцинированы ото коронавируса, имеют негативный ПЦР или сертификат про выздоровление — ограничения упраздняются.
Отдельно отметим, что проезд ограничивать не будут. Обязателен только масочный режим.
Особенностью карантина "по-луцки" также стал допуск к работе педагогов и сотрудников учебных учреждений с одной прививкой от коронавируса. Ответственность за вторую дозу возложили на руководителей.
Ранее "Телеграф" писал, что суточная смертность в Украине побила новый рекорд.
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