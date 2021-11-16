Укр

На Донбассе "поймали" российский беспилотник (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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БПЛА "Орлан" Новость обновлена 16 ноября 2021, 09:38
БПЛА "Орлан"

БПЛА пересек линию разграничения в Донецкой области.

Российский разведчик беспилотник "Орлан-10", который все чаще используют силы оккупанта на Донбассе, перехватили украинские военные. Его вынудили сесть радиоэлектронными методами. 

Об этом сообщают представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе. 

В штабе ООС отметили, что внешних повреждений БПЛА не получил. Сообщается также, что он — российского производства (Санкт-Петербург) и стоит на вооружении исключительно российской армии. 

Его присутствие на Донбассе, по мнению членов ТКГ, не только в очередной раз подтверждает присутствие на оккупированной территории военных сил РФ, но и свидетельствует об ответственности России за нарушение соглашений в Минске и режима прекращения огня, об усилении которого договорились еще летом прошлого года. 

"Орлан-10" также используется для корректировки артиллерийских обстрелов. Напомним, накануне огнем поливали Невельское на Донетчине — пострадали мирные жители и их дома. Огонь вели из 122-мм артиллерии. 

За минувшие сутки режим тишины оккупанты нарушали шесть раз: дважды велись обстрелы возле Талаковки, огнем поливали близ Золотого, Светлодарска, Новозвановки, Попасной. За утро нарушений не зафиксировали. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава минобороны Украины заявил, что страна "выйдет на свои границы"

Теги:
#Донбасс #БПЛА #Орлан -10
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