На Донбасі "зловили" російський безпілотник (фото)

БПЛА перетнув лінію розмежування у Донецькій області.

Російський розвідник безпілотник "Орлан-10", який все частіше використовують сили окупанта на Донбасі, перехопили українські військові. Його змусили сісти радіоелектронними методами.

Про це повідомляють представники української сторони у Тристоронній контактній групі.

У штабі ООС наголосили, що зовнішніх пошкоджень БПЛА не отримав. Повідомляється також, що він — російського виробництва (Санкт-Петербург) і стоїть на озброєнні виключно російської армії.

Його присутність на Донбасі, на думку членів ТКГ, не лише вкотре підтверджує присутність на окупованій території військових сил РФ, а й свідчить про відповідальність Росії за порушення угод у Мінську та режиму припинення вогню, про посилення якого домовилися ще влітку минулого року.

"Орлан-10" також використовується для коригування артилерійського обстрілу. Нагадаємо, напередодні вогнем поливали Невельське на Донеччині – постраждали мирні жителі та їхні будинки. Вогонь вели зі 122-мм артилерії.

Минулої доби режим тиші окупанти порушували шість разів: двічі вели обстріл біля Талаківки, вогнем поливали поблизу Золотого, Світлодарська, Новозванівки, Попасної. За ранок порушень не зафіксували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава міноборони України заявив, що країна "вийде на свої кордони".