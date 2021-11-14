"Вийдемо на наші кордони": глава Міноборони України зробив заяву щодо Криму та Донбасу

Міністр також оцінив рівень підготовки українських військових.

Новопризначений міністр оборони Олексій Рєзніков зробив заяву про окуповані частини українських земель під час поїздки на Миколаївщину.

Про це повідомляє сайт Міноборони.

Резніков заявив Україна повернеться на свої кордони, визнані міжнародною спільнотою, у Криму та в Донецькій й Луганській областях. Також він додав, що українська армія є професійною і може забезпечити захист держави.

Під час візиту він також ознайомився із планом розвитку нової військово-морської бази поблизу Очакова. База "Намив", згідно з початковою ідеєю, має стати головною для українського флоту.

Раніше Резніков повідомив, що БПЛА "Байрактар", які Україна замовить у Туреччині в 2022 році, матимуть українські двигуни.

Водночас ситуація в зоні проведення Операції об’єднаних сил продовжує розпалюватися — бойовики обстріляли Невельське з артилерії 122 калібру. Село знаходиться менш ніж за чотири кілометри від лінії розмежування. До будинків мирних громадян потрапили та пошкодили їх близько півсотні снарядів. Вогонь відкрили із боку Лозового.

Як повідомляв "Телеграф", у Невельському уламками будинку засипало пару пенсіонерів — їх встигли врятувати, також поранено українського воїна.