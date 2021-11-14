Рус

"Вийдемо на наші кордони": глава Міноборони України зробив заяву щодо Криму та Донбасу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
858
Олексій Резніков та Валерій Залужний під час поїздки до Миколаївської області. Новина оновлена 14 листопада 2021, 16:57
Олексій Резніков та Валерій Залужний під час поїздки до Миколаївської області.

Міністр також оцінив рівень підготовки українських військових.

Новопризначений міністр оборони Олексій Рєзніков зробив заяву про окуповані частини українських земель під час поїздки на Миколаївщину.

Про це повідомляє сайт Міноборони.

Резніков заявив Україна повернеться на свої кордони, визнані міжнародною спільнотою, у Криму та в Донецькій й Луганській областях. Також він додав, що українська армія є професійною і може забезпечити захист держави.

Під час візиту він також ознайомився із планом розвитку нової військово-морської бази поблизу Очакова. База "Намив", згідно з початковою ідеєю, має стати головною для українського флоту.

Раніше Резніков повідомив, що БПЛА "Байрактар", які Україна замовить у Туреччині в 2022 році, матимуть українські двигуни.

Водночас ситуація в зоні проведення Операції об’єднаних сил продовжує розпалюватися — бойовики обстріляли Невельське з артилерії 122 калібру. Село знаходиться менш ніж за чотири кілометри від лінії розмежування. До будинків мирних громадян потрапили та пошкодили їх близько півсотні снарядів. Вогонь відкрили із боку Лозового.

Як повідомляв "Телеграф", у Невельському уламками будинку засипало пару пенсіонерів — їх встигли врятувати, також поранено українського воїна.

Теги:
#Крим #Донбас #Міністерство оборони #Олексій Резніков
Десантники Paras під час навчань в Україні
Новини Європи
Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Десантники Paras під час навчань в Україні
Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування
Дата публікації
Категорія
Вартість олії вже досить висока
Українцям прогнозують подорожчання соняшникової олії до 100 гривень за літр
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської
Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Олександр Петраков
У збірній України не буде футболістів з Росії: озвучена позиція Петракова (відео)