Патрульные ночью нырнули в Днепр вслед за самоубийцей: "В воде мы видели лишь силуэт, шевелящий рукой" (видео)

Смельчаки на здоровье не жалуются, а вот пострадавшая оказалась в больнице с травмами

В Запорожье ранним утром понедельника, 15 ноября, благодаря самоотверженным и слаженным действиям трех экипажей Патрульной службы удалось спасти молодую жизнь. Подробности спасательной операции "Телеграф" узнал из первых уст, от лейтенанта Сергея Верещагина, который с коллегой, рискуя жизнью, кинулся в воду, чтобы вытащить на берег молодую девушку, решившую спрыгнуть с моста.

Счет шел на минуты

"Накануне в 8 часов вечера мы с напарником Евгением Руденко заступили на смену в составе 101-го экипажа, — рассказывает 32-летний Сергей Верещагин. – Около 5-ти часов утра услышали от диспетчера линии "102" сообщение о том, что им позвонила девушка и сказала о намерении прыгнуть с моста Преображенского в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством".

Лейтенант Сергей Верещагин

Тут стоит пояснить, что мосты Преображенского — два моста над Днепром, соединяющие через остров Хортицу правый и левый берег города Запорожье. Длина одного 560 метров, другого — 228 метров. Однако девушка не уточнила, на каком именно мосту она находится. Задание адресовалось 701-му экипажу, который в тот момент находился ближе к мосту со стороны района "Бабурка".

Два моста Преображенского - одноарочный и вдалеке 4-арочный

"Но мы знали, что одним экипажем может быть сложно решить эту ситуацию, и также направились к месту ЧП, но уже из центра города. Проехав один мост, никого не выявили, потом в эфире прозвучала информация, что якобы со старого моста девушка готова спрыгнуть (в настоящее время с левого берега строится новый мост – Авт.). Мы доехали до него и, увидев девушку на парапете. Как полагается в таких случаях, чтобы не спугнуть человека, вышли из авто и направлялись к ней пешком. Когда были уже недалеко и она нас увидела, я только успел обратиться к ней, как она прыгнула в воду… То есть, пообщаться с ней не получилось".

Теоретически, история на этом могла и закончиться. Мост Преображенского и так называют "мостом самоубийц" – с него ежегодно прыгает вниз несколько человек.

Место спасения девушки

"Сто процентов, — вздыхает молодой патрульный. – Представьте, там только высота моста более 50 метров, и при падении она ушла под воду, конечно же, ударилась о воду, она в одежде, ну и холодная вода, течение… Начали светить фонариками, но сначала видно было только круги, что расходятся по воде. Затем она показалась на поверхности. Но у нее была черная куртка, потому видно было очень плохо, только обувь была светлая. Это было чуть ближе к берегу от середины моста. Мы услышали какие-то всплески, поняв, что девушка жива и, можно сказать, цепляется за жизнь, и еще услышали даже не крик, а хрип. Напарник сразу вызвал "скорую" и ГСЧС, но поняли, что пока они едут, дивчина утонет и решили попробовать спасти ее своими силами".

Сколько же времени было на ее спасение?

"Это не первый прыжок человека из числа тех, кто решил покончить с жизнью. Я был свидетелем еще одного суицида, но то было в летнее время. Тогда девушка прыгнула, смогла доплыть до берега, и там умерла от полученных травм во время прыжка. А эта была в одежде, ударилась, может, что-то сломала, вода холодная, могли начаться судороги, шоковое состояние, могло не выдержать сердце. В любом случае счет шел на минуты", – считает Сергей.

На адреналине леденящей воды не почувствовали

Далее в спасательной операции принимали участие три экипажа патрульных: 701-й, который первым получил вызов, 101-й и также 151-й. Патрульные оперативно приняли решение попытаться вытащить девушку из реки, пока она не обессилела, не захлебнулась и не пошла ко дну.

"Мы видели, насколько это было возможно, что силуэт на реке шевелит рукой, очевидно, пытаясь грести. Решили спуститься под мост по крутому спуску. По ощущениям, нам надо было преодолеть метров 100, а может и больше".

Территория моста освещается, ну а за его пределами, конечно, было темно. К тому же, этот берег очень крутой и скалистый. Ребята, помогая друг другу, спускались среди каменных глыб, подсвечивая себе дорогу фонариком.

"А там к тому же попадался под ногами строительный мусор, оставшийся еще со стройки моста, кусты, спиленные ветки, пришлось также перелезать через колючую проволоку, ведь мост с железной дорогой наверху – охраняемый объект. Там нет участка с песочком – камни сразу уходят в воду, сначала глубина по колено, потом по пояс и дальше обрыв. Мы решили плыть с Толиком Хомичем из 701-го экипажа. Только куртки скинули и вошли в воду".

Рядом с мостом Преображенского строится новый мост

Узнав про такой самоотверженный поступок патрульных, в комментариях к видеосюжету Патрульной службы, неравнодушные граждане, восхищаясь мужеством полицейских, выясняли, имели ли те спасательные жилеты. Мы адресовали этот вопрос Сергею.

"Нет, спасательных жилетов у нас не было, мы же не профессиональные спасатели. У нас есть только голова и собственное тело, — говорит патрульный. — Примерно в трех метрах от берега начинается течение в сторону. Фонарем мы просвечивали девушку, на нее также светили коллеги с моста. Проплыть до нее оставалось, наверное, метров 10, а может и больше. Мы нырнули и так с фонариком в руке к ней плыли. Подплывая, пытались с ней наладить контакт, но она уже только хрипела".

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Ухватив пострадавшую за край куртки вблизи капюшона, чтобы голова девушки оставалась над водой, Сергей и Анатолий поплыли к берегу.

"Это было сложно из-за обуви – ботинки, намокнув, стали очень тяжелыми, а еще из-за течения. Но в тот момент, на адреналине, леденящей воды мы не успели прочувствовать. Когда были уже возле берега, побоялись сразу ее вытаскивать, чтобы не усугубить полученные ею при падении травмы – позвоночника, конечностей, шейного отдела. Потому нам пришлось еще некоторое время стоять в воде выше колен, чтобы она оставалась на плаву. Кроме того, у нее лицо было окровавленное, со сгустками крови в области носа и глаз. Мы аккуратно перевернули ее на бок, чтобы она не захлебнулась кровью. Она даже нам ответила на вопрос, как себя чувствует – что-то вроде "порядок"".

Любой выход патрульного на работу непредсказуем

И вот тут уже ребята почувствовали холод, оставаясь в вожде и в мокрой одежде — в это утро в Запорожье температура опустилась до 2 ℃ мороза. Сюда спустились еще два напарника, зашли по колено в воду, чтобы ее вчетвером осторожно вынести потерпевшую. "Мы просили девушку попытаться пошевелить правой-левой рукой, уточнили, чувствует ли она свои ноги".

Несли пострадавшую аккуратно, чтобы не усугубить травмы

Но ведь несчастную еще надо было по отвесным скалам поднять наверх к медикам! "Там на видео слышно, когда я говорю: "Холодно нам, а ей еще холоднее", мы подстелили свои куртки вниз, а охранник моста дал камуфляжный бушлат ее укрыть. Потом скорая подъехала, выдали нам жесткие носилки и мы все впятером поднимали ее до самой скорой помощи".

По словам Сергея, хоть все в то утро происходило очень быстро, в итоге, наверное, растянулось на полчаса. А вот уточнить, во сколько первый раз взглянул на часы, не смог – электроника не вынесла купания в Днепре.

Командование дало распоряжение патрульным вернуться на базу и сдать оружие, после чего их, мокрых до нитки, развезли по домам. Молодой человек утверждает, что последствий ноябрьского "купания" не ощутил, да и Анатолий Хомич на здоровье не жалуется. Смеется, что обычно в зимнем Днепре не купается, и называет коллег, также принимавших участие в спасении незнакомки: "У нас еще был Валерий Нестеренко и Николай Лукин, Алина Таран из других экипажей. Все мы лейтенанты, только Николай — старший лейтенант, командир роты".

Уточняю, что одному смельчаку спасти человека ночью из ноябрьского Днепра было бы, скорее всего, невозможно.

"Вдвоем это также было очень сложно, — уточняет собеседник. – Потому что каждый из нас греб только одной рукой, а другой держал девушку. Но и втроем бросаться в реку было бы нецелесообразно. Потому что силы были очень нужны, когда мы поднимали пострадавшую по скалам, а мы к тому времени уже очень сильно остыли".

Спрашиваю, успел ли Сергей перед тем, как нырять в Днепр, подумать, что идет на риск?

"На самом деле, я об этом думаю всегда. Любой выход патрульного на работу непредсказуем. Получая вызов, мы идем в неопределенность и знаем, что опасность есть всегда. Но спасенная человеческая жизнь это перекрывает".

Родом Сергей Верещагин из Акимовского района Запорожской области. В Патрульной службе 4 года, и с тех пор в службе не разочаровался. Знает, что у спасенной девушки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму брюшной полости и, конечно, переохлаждение. Она остается в больнице и, по мнению медиков, ее жизни ничего не угрожает. Как сообщили в отделе коммуникации запорожской полиции, правоохранителям девушка пояснила, что уже несколько лет ее преследуют суицидальные мысли.

Посторонних людей удивляет, почему девушка, решив покончить с жизнью, сначала позвонила в полицию. "Насколько я понимаю, большинство суицидников хотят уйти из жизни так, чтобы это видели, им нужно чье-то присутствие. Я также видел летом как психически больной мужчина прыгал с моста Преображенского. Он выжил, и он, кстати, никому не звонил, пришел, встал и прыгнул. Просто мужчина, который мимо проезжал, увидел его и поняв его намерения, позвонил по номеру "102". Мы приехали на место со спасателями, водолазами, и на лодке плавали, доставали его из воды. Хорошо, что некоторые звонят — тогда появляется шанс хоть кого-то их них спасти. В этот раз получилось уберечь человека – значит, так предначертано судьбой".

Командир батальона вынес смельчакам благодарность в устной форме.

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