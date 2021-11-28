Укр

В Ровенской области лось спровоцировал аварию и погиб на месте: подробности (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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ДТП в Ровенской области Новость обновлена 28 ноября 2021, 10:55
ДТП в Ровенской области

Животное после столкновения с автомобилями не выжило

На Ровенщине причиной столкновения двух легковушек стал лось, внезапно выбежавший на проезжую часть. К сожалению, животное погибло на месте ДТП.

Как сообщает издание "Ровно 1", дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября около 19:15 на трассе М07 в Сарненском районе.

По прибытии на место правоохранители увидели два поврежденных автомобиля — Skoda Superb и Mersedes-Bens C220. Жертв и пострадавших среди водителей и пассажиров не было. По словам участников аварии стало известно, что причиной их столкновения стал внезапно выбежавший на дорогу лось, попавший прямо под колеса одного из автомобилей. После столкновения с животным машину выбросило на встречную полосу, где в нее врезался другой автомобиль.

К сожалению, от полученных травм животное погибло на месте. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

На трассе М07 под Ровно лось выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП
На трассе М07 под Ровно лось выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП
На трассе М07 под Ровно лось выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП
На трассе М07 под Ровно лось выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП
На трассе М07 под Ровно лось выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП
На трассе М07 под Ровно лось выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП

Инцидент произошел на 279 километре трассы М07 возле села Федоровка Сарненского района.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал о трагической аварии на окружной дороге Харькова, произошедшей поздно вечером в четверг, 25 ноября. Фура пронеслась на красный сигнал светофора, после чего на перекрестке ее опрокинуло на такси с тремя пассажирами в салоне. Шансов выжить у людей не было, они погибли на месте. Позже появилась информация, что водитель мог быть пьян за рулем, однако в его крови обнаружили не алкоголь, а опиаты.

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#ДТП #Ровенская область #ДСНС #Лось
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