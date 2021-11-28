В Ровенской области лось спровоцировал аварию и погиб на месте: подробности (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 239
Животное после столкновения с автомобилями не выжило
На Ровенщине причиной столкновения двух легковушек стал лось, внезапно выбежавший на проезжую часть. К сожалению, животное погибло на месте ДТП.
Как сообщает издание "Ровно 1", дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября около 19:15 на трассе М07 в Сарненском районе.
По прибытии на место правоохранители увидели два поврежденных автомобиля — Skoda Superb и Mersedes-Bens C220. Жертв и пострадавших среди водителей и пассажиров не было. По словам участников аварии стало известно, что причиной их столкновения стал внезапно выбежавший на дорогу лось, попавший прямо под колеса одного из автомобилей. После столкновения с животным машину выбросило на встречную полосу, где в нее врезался другой автомобиль.
К сожалению, от полученных травм животное погибло на месте. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Инцидент произошел на 279 километре трассы М07 возле села Федоровка Сарненского района.
Ранее "Телеграф" сообщал о трагической аварии на окружной дороге Харькова, произошедшей поздно вечером в четверг, 25 ноября. Фура пронеслась на красный сигнал светофора, после чего на перекрестке ее опрокинуло на такси с тремя пассажирами в салоне. Шансов выжить у людей не было, они погибли на месте. Позже появилась информация, что водитель мог быть пьян за рулем, однако в его крови обнаружили не алкоголь, а опиаты.
- Дата публикации
-
- Категория
-