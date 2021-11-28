На Рівненщині лось спровокував аварію і загинув на місці: подробиці (фото)

Тварина після зіткнення з автомобілями не вижила

На Рівненщині причиною зіткнення двох легковиків став лось, який раптово вибіг на проїжджу частину. На жаль, тварина загинула на місці ДТП.

Як повідомляє видання "Рівне 1", дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада близько 19:15 на трасі М07 у Сарненському районі.

По прибуттю на місце правоохоронці побачили два пошкоджених автомобілі — Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. Жертв та постраждалих серед водіїв та їх пасажирів не було. Зі слів учасників аварії стало відомо, що причиною їх зіткнення став лось, який раптово вибіг на дорогу і потрапив прямо під колеса одного з автомобілів. Після зіткнення з твариною машину викинуло на зустрічну смугу, де у неї врізався інший автомобіль.

На жаль, від отриманих травм тварина загинула на місці. Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Додамо, що інцидент стався на 279 кілометрі траси М07 біля села Федорівка Сарненського району.

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Раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну аварію на окружній дорозі Харкова, що сталася пізно ввечері у четвер, 25 листопада. Фура пронеслася на червоний сигнал світлофора, після чого на перехресті її перекинуло на таксі з трьома пасажирами в салоні. Шансів вижити у людей не було, вони загинули на місці. Пізніше з’явилася інформація, що водій міг бути п’яним за кермом, однак у його крові виявили не алкоголь, а опіати.