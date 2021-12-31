Укр

В Ровно посреди улицы загорелся троллейбус с пассажирами (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В Ровно загорелся троллейбус
В Ровно загорелся троллейбус

Пассажиры успели вовремя покинуть транспортное средство.

В Ровно во время движения по оживленной улице загорелся троллейбус.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании в троллейбусе №10 на Соборной улице спасатели получили около 20:00.

После прибытия на место происшествия, пожарные установили, что возгорание случилось под аркой переднего колеса. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Все пассажиры и водитель успели вовремя покинуть салон, никто из них не пострадал.

Огнем была повреждена арка переднего колеса. Причину возгорания, а также размер нанесенного ущерба будут устанавливать специалисты.

В Ровно на ходу загорелся троллейбус
В Ровно на ходу загорелся троллейбус

Как сообщалось ранее, возле Киева на окружной трассе Броваров водитель автомобиля "ВАЗ" на скорости врезался во внедорожник BMW, а затем загорелся.

В результате аварии пострадали водитель "ВАЗ", его жена и двое малолетних детей. Женщину после столкновения зажало в салоне, однако ее успели деблокировать до того, как стало слишком поздно.

Все четверо были доставлены в больницу врачами "скорой помощи", водитель BMW же травм не получил и от помощи медиков отказался.

Теги:
#Пожар #ДТП #Ровно #ГСЧС
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