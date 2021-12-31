В Ровно посреди улицы загорелся троллейбус с пассажирами (фото)
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Пассажиры успели вовремя покинуть транспортное средство.
В Ровно во время движения по оживленной улице загорелся троллейбус.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что сообщение о возгорании в троллейбусе №10 на Соборной улице спасатели получили около 20:00.
После прибытия на место происшествия, пожарные установили, что возгорание случилось под аркой переднего колеса. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Все пассажиры и водитель успели вовремя покинуть салон, никто из них не пострадал.
Огнем была повреждена арка переднего колеса. Причину возгорания, а также размер нанесенного ущерба будут устанавливать специалисты.
Как сообщалось ранее, возле Киева на окружной трассе Броваров водитель автомобиля "ВАЗ" на скорости врезался во внедорожник BMW, а затем загорелся.
В результате аварии пострадали водитель "ВАЗ", его жена и двое малолетних детей. Женщину после столкновения зажало в салоне, однако ее успели деблокировать до того, как стало слишком поздно.
Все четверо были доставлены в больницу врачами "скорой помощи", водитель BMW же травм не получил и от помощи медиков отказался.
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