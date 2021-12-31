У Рівному посеред вулиці спалахнув тролейбус з пасажирами (фото)

Пасажири встигли вчасно залишити транспортний засіб.

У Рівному під час руху по жвавій вулиці спалахнув тролейбус.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про спалах у тролейбусі №10 на Соборній вулиці рятувальники отримали близько 20:00.

Після прибуття на місце події пожежники встановили, що спалах трапився під аркою переднього колеса. Вогонь було ліквідовано у найкоротші терміни.

Усі пасажири та водій встигли вчасно покинути салон, ніхто з них не постраждав.

Вогнем було пошкоджено арку переднього колеса. Причину займання, а також розмір завданих збитків встановлюватимуть фахівці.

У Рівному на ходу спалахнув тролейбус

Як повідомлялося раніше, біля Києва на окружній трасі Броварів водій автомобіля "ВАЗ" на швидкості врізався у позашляховик BMW, а потім спалахнув.

Внаслідок аварії постраждали водій "ВАЗ", його дружина та двоє малолітніх дітей. Жінку після зіткнення затиснуло в салоні, проте її встигли деблокувати до того, як стало запізно.

Всі четверо були доставлені до лікарні лікарями "швидкої допомоги", водій BMW травм не отримав і від допомоги медиків відмовився.