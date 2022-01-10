Может ничего не помнить: на Житомирщине ищут пропавшего пенсионера (фото)

Поиски исчезнувшего длятся уже несколько суток

В субботу, 8 января, на Житомирщине бесследно исчез 68-летний Станислав Соловьев. Житель смт Городок, что входит в Радомышльскую ОТГ, вышел из дома после обеда и больше не вернулся.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Тревогу забила супруга пропавшего после того, как мужчина не пришел назад даже поздней ночью. По ее словам, у Станислава Соловьева имеются проблемы с памятью, при определенных обстоятельствах он может дезориентироваться в пространстве.

Станислав Соловьев

Отмечается, что особых примет у мужчины нет — он среднего телосложения и роста, имеет короткие седые волосы. Также у него имеется шрам на груди, оставшийся после операции. Жена утверждает, что из одежды на Соловьеве была черная дубленка и кожаная шапка, черные спортивные брюки и такого же цвета сапоги типа "Аляска" с дополнительными белыми полосками.

Карта местности рядом с населенным пунктом, где живет пропавший

Сотрудники Радомышльского отделения полиции ведут поиски уже несколько суток. К ним присоединились некоторые военнослужащие, лесники и небезразличные горожане.

Поиски ведутся постоянно

Был исследован лесной массив рядом с ближайшими селами, но пока ни единой вести о пропавшем не получено.

Военные тоже подключились

Полиция просит всех, кому может быть известно нахождение 68-летнего мужчины, оперативно сообщить эту информацию правоохранителям.

Отметим, что это не первый пропавший пенсионер в Житомирской области за последние несколько дней. Ранее "Телеграф" рассказывал о поисках 63-летнего Константина Баланчука в Коростенском районе. Он вышел из дома за дровами и пропал.

Также мы писали о том, что известно об исчезнувшем на католическое Рождество уроженце Закарпатья Артеме Соколе. Напомним, мужчина решил пройтись пешком после корпоратива, после чего перестал выходить на связь.