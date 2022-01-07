Ушел за дровами и не вернулся: на Житомирщине почти неделю ищут мужчину (фото)

Узнать исчезнувшего человека поможет приметное тату на руке

Накануне Нового года в Украине пропало много людей, которых разыскивают по сей день. Увы, в праздники исчезновения продолжились. Так, в Житомирской области 1 января пропал без вести Константин Баланчук, который после новогодней ночи ушел в лес и не вернулся.

Как рассказали в облуправлении Нацполиции, 63-летний Константин Иванович — житель поселка Чоповичи Коростенского района. Направляясь в лес за дровами, он вышел на улицу в камуфляжной куртке, спортивной шапке, вельветовых брюках темного цвета и зимних ботинках.

Рост мужчины — 170-175 сантиметров, с виду худощав, а узнать его можно по приметной татуировке "Костя", выбитой на пальцах руки. Не исключено, что он был на велосипеде.

Дома Константина Ивановича очень ждут родные, и любая информация может помочь в его розыске. Сообщить ее можно по телефонам: (096) 251-90-46 или 102.

Константину Баланчуку 63 года

Тем временем в Харькове волонтеры обращаются к неравнодушным гражданам за помощью в поисках женщины, которая исчезла 1 января.

А на Киевщине несколько дней подряд пытаются разыскать безвестно исчезнувшего мужчину, который ушел из дома еще 3 января. К поискам привлечены бойцы ГСЧС, волонтеры и водолазы.