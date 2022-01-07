Укр

Ушел за дровами и не вернулся: на Житомирщине почти неделю ищут мужчину (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
129
Мужчина ушел в лес после новогодней ночи и не вернулся Новость обновлена 07 января 2022, 10:43
Мужчина ушел в лес после новогодней ночи и не вернулся

Узнать исчезнувшего человека поможет приметное тату на руке

Накануне Нового года в Украине пропало много людей, которых разыскивают по сей день. Увы, в праздники исчезновения продолжились. Так, в Житомирской области 1 января пропал без вести Константин Баланчук, который после новогодней ночи ушел в лес и не вернулся.

Как рассказали в облуправлении Нацполиции, 63-летний Константин Иванович — житель поселка Чоповичи Коростенского района. Направляясь в лес за дровами, он вышел на улицу в камуфляжной куртке, спортивной шапке, вельветовых брюках темного цвета и зимних ботинках.

Рост мужчины — 170-175 сантиметров, с виду худощав, а узнать его можно по приметной татуировке "Костя", выбитой на пальцах руки. Не исключено, что он был на велосипеде.

Дома Константина Ивановича очень ждут родные, и любая информация может помочь в его розыске. Сообщить ее можно по телефонам: (096) 251-90-46 или 102.

Константину Баланчуку 63 года
Константину Баланчуку 63 года

Тем временем в Харькове волонтеры обращаются к неравнодушным гражданам за помощью в поисках женщины, которая исчезла 1 января.

А на Киевщине несколько дней подряд пытаются разыскать безвестно исчезнувшего мужчину, который ушел из дома еще 3 января. К поискам привлечены бойцы ГСЧС, волонтеры и водолазы.

Теги:
#Житомирская область #Поиск #Пропал #Без вести
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Новости СНГ
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
В Украине циркулирует несколько штаммов коронавируса
Количество выздоровлений резко упало: статистика COVID в Украине на 7 января
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане
Идет зачистка, протестующим грозят пожизненным: что сейчас происходит в Казахстане
Дата публикации
Категория
Как называли детей жители столицы
Весна, Архелия, Бальтазар и Савватий – какие имена выбирали киевляне для новорожденных в 2021 году
Дата публикации
Категория
С празднованием Рождества связно множество запретов
Что нельзя делать на Рождество Христово: главные запреты 7 января