Пішов за дровами та не повернувся: на Житомирщині майже тиждень шукають чоловіка (фото)
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Впізнати зниклу людину допоможе помітне татуювання на руці
Напередодні Нового року в Україні зникло багато людей, яких розшукують досі. На жаль, у свята тенденція продовжилась. Так, на Житомирщині 1 січня зник безвісти Костянтин Баланчук, який після новорічної ночі пішов у ліс і не повернувся.
Як розповіли в облуправлінні Нацполіції, 63-річний Костянтин Іванович – мешканець селища Чоповичі Коростенського району. Прямуючи в ліс по дрова, він вийшов на вулицю в камуфляжній куртці, спортивній шапці, вельветових штанях темного кольору та зимових черевиках.
Зріст чоловіка — 170-175 сантиметрів, на вигляд худорлявий, а впізнати його можна по помітному татуюванні "Костя", вибитому на пальцях руки. Не виключено, що він був з велосипедом.
Вдома на Костянтина Івановича дуже чекають рідні, і будь-яка інформація може допомогти у його розшуку. Повідомити її можна за телефонами: (096) 251-90-46 або 102.
Тим часом, в Харкові волонтери звертаються до небайдужих громадян за допомогою у пошуках жінки, яка зникла 1 січня.
А на Київщині кілька днів поспіль намагаються розшукати чоловіка, який безвісно зник ще 3 січня. До пошуків залучені бійці ДСНС, волонтери та водолази.
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