Пішов за дровами та не повернувся: на Житомирщині майже тиждень шукають чоловіка (фото)

Впізнати зниклу людину допоможе помітне татуювання на руці

Напередодні Нового року в Україні зникло багато людей, яких розшукують досі. На жаль, у свята тенденція продовжилась. Так, на Житомирщині 1 січня зник безвісти Костянтин Баланчук, який після новорічної ночі пішов у ліс і не повернувся.

Як розповіли в облуправлінні Нацполіції, 63-річний Костянтин Іванович – мешканець селища Чоповичі Коростенського району. Прямуючи в ліс по дрова, він вийшов на вулицю в камуфляжній куртці, спортивній шапці, вельветових штанях темного кольору та зимових черевиках.

Зріст чоловіка — 170-175 сантиметрів, на вигляд худорлявий, а впізнати його можна по помітному татуюванні "Костя", вибитому на пальцях руки. Не виключено, що він був з велосипедом.

Вдома на Костянтина Івановича дуже чекають рідні, і будь-яка інформація може допомогти у його розшуку. Повідомити її можна за телефонами: (096) 251-90-46 або 102.

Костянтину Баланчуку 63 роки

Тим часом, в Харкові волонтери звертаються до небайдужих громадян за допомогою у пошуках жінки, яка зникла 1 січня.

А на Київщині кілька днів поспіль намагаються розшукати чоловіка, який безвісно зник ще 3 січня. До пошуків залучені бійці ДСНС, волонтери та водолази.