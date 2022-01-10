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Може нічого не пам’ятати: на Житомирщині шукають зниклого пенсіонера (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У чоловіка можуть бути проблеми з орієнтацією у просторі Новина оновлена 10 січня 2022, 13:22
У чоловіка можуть бути проблеми з орієнтацією у просторі

Пошуки зниклого тривають уже кілька діб

У суботу, 8 січня, на Житомирщині безвісти зник 68-річний Станіслав Соловйов. Житель смт Городок, яке входить до Радомишльської ОТГ, вийшов із дому після обіду та більше не повернувся.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

Тривогу забила дружина зниклого після того, як чоловік не прийшов назад навіть пізньої ночі. За її словами, Станіслав Соловйов має проблеми з пам’яттю, за певних обставин може дезорієнтуватися в просторі.

Станіслав Соловйов
Станіслав Соловйов

Наголошується, що особливих прикмет у чоловіка немає — він середньої статури та зросту, має коротке сиве волосся. Також у нього є шрам на грудях, який залишився після операції. Дружина стверджує, що з одягу на Соловйову була чорна дублянка та шкіряна шапка, чорні спортивні штани і такого ж кольору чоботи на кшталт "Аляски" з додатковими білими смужками.

Карта місцевості поруч із населеним пунктом, де мешкає зниклий
Карта місцевості поруч із населеним пунктом, де мешкає зниклий

Співробітники Радомишльського відділення поліції проводять пошуки вже кілька діб. До них приєдналися деякі військовослужбовці, лісники та небайдужі городяни.

Пошуки ведуться постійно
Пошуки ведуться постійно

Було досліджено лісовий масив поруч із найближчими селами, але поки що жодної звістки про зниклого не отримано.

Військові також підключилися
Військові також підключилися

Поліція просить усіх, кому може знати перебування 68-річного чоловіка, оперативно повідомити цю інформацію правоохоронцям.

Зазначимо, що це не перший зниклий пенсіонер на Житомирщині за останні кілька днів. Раніше "Телеграф" розповідав про пошуки 63-річного Костянтина Баланчука у Коростенському районі. Він вийшов із дому за дровами та щез.

Також ми писали про те, що відомо про зниклого на католицьке Різдво уродженця Закарпаття Артема Сокола. Нагадаємо, чоловік вирішив пройтися пішки після корпоративу, після чого перестав виходити на зв’язок.

Теги:
#Житомирська область #Пошуки #Зникнення #Городок #Розшук #Радомишль #Зниклий
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