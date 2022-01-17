Ищут больше недели: в Житомире мужчина вышел на прогулку и исчез

У мужчины имеются проблемы с памятью.

В Житомире почти две недели ищут исчезнувшего местного жителя Андрея Ковальчука, который вышел из дома на прогулку 6 января и не вернулся.

Об этом информирует поисковая группа "Милена".

Отмечается, что мужчина проживал на улице Селецкой и в день пропажи отправился в сторону набережной (в районе Парка Гагарина).

Последний раз он выходил на связь 6 января около 18:30. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мужчине 42 года, его рост примерно 170 сантиметров. Телосложение среднее, глаза темные, волосы короткие и русые.

Андрей Ковальчук был одет в черную куртку с серыми вставками, синие джинсы и темные кроссовки с белыми полосами.

Отмечается также, что у него при себе был мобильный телефон, но, судя по всему, дозвониться к нему не удается.

Отдельно подчеркивается, что у пропавшего мужчины имеются проблемы с памятью.

Андрей Ковальчук

Напомним, недавно в Житомире пропала 33-летняя Татьяна Холодная. Спустя четыре дня поисков ее обнаружили мертвой в лесном массиве неподалеку от села Березовка. В полиции заявили, что заметных повреждений на ее теле не было найдено, что указывает на то, что жертвой убийства она не стала.

Дома у нее остался муж и двое детей.