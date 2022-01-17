Шукають більше тижня: у Житомирі чоловік вийшов на прогулянку та зник
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У чоловіка є проблеми із пам’яттю.
У Житомирі майже два тижні шукають зниклого місцевого жителя Андрія Ковальчука, який вийшов із дому на прогулянку 6 січня та не повернувся.
Про це інформує пошукова група "Мілена".
Зазначається, що чоловік проживав на вулиці Селецькій і в день зникнення вирушив у бік набережної (в районі Парку Гагаріна).
Востаннє він виходив на зв’язок 6 січня близько 18:30. З того часу про його місцеперебування нічого не відомо.
Чоловіку 42 роки, його ріст приблизно 170 сантиметрів. Статура середня, очі темні, волосся коротке і русяве.
Андрій Ковальчук був одягнений у чорну куртку із сірими вставками, сині джинси та темні кросівки з білими смугами.
Зазначається також, що у нього при собі був мобільний телефон, але, зважаючи на все, додзвонитися до нього не вдається.
Окремо підкреслюється, що зниклий чоловік має проблеми з пам’яттю.
Нагадаємо, нещодавно у Житомирі зникла 33-річна Тетяна Холодна. Через чотири дні пошуків її виявили мертвою в лісовому масиві неподалік села Березівка. У поліції заявили, що помітних пошкоджень на її тілі не було знайдено, що свідчить про те, що жертвою вбивства вона не стала.
Удома в неї залишився чоловік та двоє дітей.
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