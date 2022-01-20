Убили из-за мешков с "травкой": аноним озвучил причину гибели женщины, пропавшей под Мелитополем

Односельчане погибшей предполагали, кто виноват в исчезновении Ирины, но боялись злодея

В реальной и интернет-плоскости Мелитопольского района Запорожской области продолжается обсуждение жестоких убийств, совершенных двумя ранее судимыми мужчинами. На сегодняшний день подозреваемым инкриминируют убийство 11-летнего Максима Самофалова в середине сентября прошлого года, и убийство 48-летней Ирины Сучковой – в конце того же сентября.

Ирина пропала в конце сентября 2021 года

В соцсетях и комментариях под новостями по данной теме жители Акимовки возмущаются тем, что многие знали, кто может быть причастен к их пропаже, но молчали, опасаясь навлечь на себя беду. А также делятся предположениями, что же могло стать причинами преступлений – может, мальчик и женщина стали свидетелями каких-то тёмных дел своих будущих убийц?

Например, сайту "Местные вести" знакомые Ирины поведали, что женщина разрешила одному из нынешних подозреваемых по прозвищу "Череп" на некоторое время оставить мешки с фасолью в пустующих складах предприятия, на котором работала. Однако потом она обнаружила, что в мешках хранятся совсем не бобовые, а травка – и отнюдь не лекарственная. На требование немедленно вывезти "криминальный" товар приятель откликнулся не сразу. А затем заехал на склад… после чего Ирина перестала выходить на связь и пропала без вести.

А 20 января некий аноним направил на адреса здешних СМИ и ФБ-групп свое видео, в котором, укрываясь за балаклавой и темными очками, рассказал несколько иную версию причины гибели Сучковой (по мужу Снегиревой).

Неизвестный мужчина рассказал, почему убили Ирину Сучкову

По его словам, "Череп" занимался некими махинациями с "травой". "На ферме он сушил коноплю. Ира допустила ошибку — залезла в эту "траву". Когда "Череп" приехал забирать объем – в объеме не хватило. Все предъявили Ире, не позвонив Саше (мужу – Александру Снегиреву, который в тот момент находился на лечении в туббольнице Мелитополя – Авт.) и забрали ее с собой. Когда "Снегирь" звонил "Черепу", тот говорил, что он ее высадил, ее с ним нет. Но она была с ним. Если они так жестоко поступили с 11-летним мальчиком, то я представляю, что они сделали с Ирой".

К опубликованному видео есть немало вопросов, как минимум, у журналистов. Но пообщаться с таинственным разоблачителем пока не удалось. Сам аноним, кстати, обвиняет правоохранителей в том, что они не закрыли этого "Черепа" за его предыдущие злодеяния, и то ли боятся его, то ли покрывают. "Я хочу обратиться к Украине, ко всей Украине, если у нас нет в стране закона, так отдайте нам (непонятно кому — Авт.) их (то есть, убийц – Авт.). Если вы не сажаете их в тюрьму. Сейчас им (видимо, полиции? – Авт.) везут два миллиона выкупа, чтобы он вышел. Вот сейчас он сидит в Запорожье, ждет, пока за него залог заплатят".

На самом деле, пока что обоим фигурантам уголовных производств об убийстве Максима Самофалова и Ирины Сучковой избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. И что важно — без возможности внесения залога!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Днепропетровщине с 1 января ищут пропавшую без вести 46-летнюю Татьяну Никитину.