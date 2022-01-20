Вбили через мішки з "травкою": анонім озвучив причину загибелі жінки, яка зникла під Мелітополем

Односельці загиблої припускали, хто винен у зникненні Ірини, але боялися лиходія

У реальній та інтернет-площині Мелітопольського району Запорізької області триває обговорення жорстоких вбивств, скоєних двома раніше засудженими чоловіками. На сьогодні підозрюваним інкримінують вбивство 11-річного Максима Самофалова у середині вересня минулого року, та вбивство 48-річної Ірини Сучкової – наприкінці того ж вересня.

Ірина пропала наприкінці вересня 2021 року

У соцмережах та коментарях під новинами на цю тему жителі смт Якимівка обурюються тим, що багато хто знав, хто може бути причетний до їх зникнення, але мовчали, побоюючись накликати на себе лихо. А також діляться припущеннями, що могло стати причинами злочинів – може, хлопчик і жінка стали свідками якихось темних справ своїх майбутніх вбивць?

Наприклад, сайту "Місцеві вісті" знайомі Ірини розповіли, що жінка дозволила одному з нинішніх підозрюваних на прізвисько "Череп" на деякий час залишити мішки з квасолею в порожніх складах підприємства, на якому працювала. Однак потім вона виявила, що в мішках зберігаються зовсім не бобові, а трава – і не лікарська. На вимогу негайно вивезти "кримінальний" товар приятель відгукнувся не відразу. А потім заїхав на склад… після чого Ірина перестала виходити на зв’язок та зникла безвісти.

А 20 січня якийсь анонім направив на адреси місцевих ЗМІ та ФБ-груп своє відео, в якому, ховаючись за балаклавою та темними окулярами, розповів дещо іншу версію причини загибелі Сучкової (за чоловіком Снєгірьовою).

Чоловік у балаклаві та темних окулярах розповів свою версію загибелі Ірини

За його словами, "Череп" займався деякими махінаціями із "травою". "На фермі він сушив коноплі. Іра припустилася помилки — залізла в цю "траву". Коли "Череп" приїхав забирати товар — його в об’ємі не вистачило. Усе пред’явили Ірині, не зателефонувавши Саші (чоловікові — Олександру Снєгірьову, який на той момент перебував на лікуванні в тублікарні Мелітополя – Авт.) і забрали її з собою.Коли "Снігур" дзвонив "Черепу", той казав, що він її висадив, її з ним немає. Але вона була з ним. Якщо вони так жорстоко вчинили з 11-літнім хлопчиком, то я уявляю, що вони зробили з Ірою».

До опублікованого відео є чимало питань, як мінімум, журналісти. Але поспілкуватися з таємничим викривачем поки що не вдалося. Сам анонім, до речі, звинувачує правоохоронців у тому, що вони не закрили цього "Черепа" за його попередні злочини, і чи бояться його, чи покривають. "Я хочу звернутися до України, до всієї України, якщо у нас немає в країні закону, так віддайте нам (незрозуміло кому — Авт.) їх (тобто, вбивць — Авт.). Якщо ви не садите їх у в’язницю. Зараз їм (мабуть, поліції? – Авт.) везуть два мільйони викупу, щоб він вийшов. Ось зараз він сидить у Запоріжжі, чекає, поки за нього заставу заплатять".

Насправді поки що обом фігурантам кримінальних проваджень про вбивство Максима Самофалова та Ірини Сучкової обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою на 60 діб. І що важливо – без можливості внесення застави!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Дніпровщині з 1 січня шукають зниклу безвісти 46-річну Тетяну Нікітіну.