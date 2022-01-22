Вы должны объединиться, пока не стало поздно: пылкая речь юной патриотки взбудоражила сеть

Молодежь будет творить историю нашего государства, считает оратор.

В субботу 22 января в Украине отмечают День Соборности. По случаю праздника в городах Украины прошли митинги и акции. В Новоград-Волынском Житомирской области слово взяла молодая девушка.

Видео выложила в сеть местная организация ОУН УПА. Слова девушки сначала коснулись истории этого дня. Начиная с подписания IV Универсала Центральной рады, провозглашавшего независимость Украины, она вспомнила акт соединения УНР и ЗУНР, первое объединение в живую цепь от Ивано-Франковска до Киева более 30 лет том. Тогда, в 1990 году в канун праздника, по неофициальным данным, до 5 млн украинцев объединились ради создания цепи. Окончила молодая патриотка первыми жертвами во время революции достоинства в 2014 году.

"Мы, молодежь, хотим жить в свободной и соборной Украине. Мы хотим жить и творить историю нашего государства. Мы хотим развивать Украину. Мы хотим совершенствовать ее каждый день для будущих поколений. И если вы сейчас не объединитесь, то вы отберете у нас этот шанс", — сказала девушка. Она обратилась к проукраинским силам от имени молодежи города с просьбой о единстве, чтобы у них не отобрали возможность быть украинцами: "Я от имени молодежи нашего города хочу попросить у всех проукраинских сил — опомнитесь в конце концов и объединитесь, пока не стало поздно!".

В сети слова девушки вызвали одобрительную реакцию.

Реакция на речь девушки

"Телеграф" также писал о молодежном флешмобе в соцсетях, когда юноши и девушки пели песню "Батько наш Бандера" и выкладывала видео. Недавно в Украине отмечали годовщину его рождения.