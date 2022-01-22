Ви маєте об'єднатись, поки не стало пізно: палка промова юної патріотки розбурхала мережу

Молодь творитиме історію нашої держави, вважає промовиця.

У суботу 22 січня в Україні відзначають День Собороності. З нагоди свята в містах України відбулися мітинги та акції. У Новоград-Волинському, що на Житомирщині, слово взяла молода дівчина.

Відео виклала у мережу місцева організація ОУН УПА. Слова дівчини спочатку торкнулися історії цього дня. Починаючи з підписання IV Універсалу Центральної ради, що проголошував незалежність України, вона згадала акт злуки УНР та ЗУНР, перше об’єднання в живий ланцюг від Івано-Франківська до Києва понад 30 років том. Тоді, у 1990 у переддень свята, за неофіційними даними, до 5 млн українців об’єдналися заради створення ланцюга. Закінчила молода патріотка першими жертвами під час Революції гідності у 2014.

"Ми, молодь, хочемо жити у вільній і соборній Україні. Ми хочемо жити і творити історію нашої держави. Ми хочемо розвивати Україну. Ми хочемо вдосконалювати її щодня для майбутніх поколінь. І якщо ви зараз не об’єднаєтесь, то ви відберете у нас цей шанс", — сказала дівчина. Вона звернулась до проукраїнських сил від імені молоді міста з проханням про єдність, аби в них, молоді, не відібрали можливість бути українцями:"Я від імені молоді нашого міста хочу попросити у всіх проукраїнських сил — отямтеся врешті-решт і об’єднайтеся, поки не стало пізно!".

В мережі слова дівчини викликали бурхливу схвальну реакцію.

Реакція на промову дівчини

"Телеграф" також писав про молодіжний флешмоб у соцмережах, коли юнаки та дівчата співали пісню "Батько наш Бандера" та викладала відео. Нещодавно в Україні відзначали річницю його народження.