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На Черниговщине разыскали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома в колледж и не вернулась: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Поиски Екатерины Тилькун в Черниговской области завершились удачно Новость обновлена 31 января 2022, 10:15
Поиски Екатерины Тилькун в Черниговской области завершились удачно

Девушка все время находилась у своих друзей.

В Черниговской области завершились поиски 16-летней Екатерины Тилькун, которую несколько дней разыскивала полиция и приёмная мама после того, как девушка не вернулась с учебы домой. Подростка нашли живым.

Об этом в воскресенье 30 января сообщила полиция Черниговщины.

Отмечается, что девушку разыскали сотрудники ювенальной полиции. Все время, пока ее искали родственники, она была у друзей. Екатерину Тилькун обнаружили целой и невредимой.

О причинах того, почему девушка не вернулась домой и не выходила на связь с родственниками, ничего не сообщается.

Напомним, что в Днепропетровской области розыск женщины с двумя дочками-близнецами также завершился удачно. Семью искали с помощью полиции и волонтеров в течение двух недель и наконец нашли целыми и невредимыми.

Также сообщалось, что в Харькове уже месяц разыскивают студентку с интересным прошлым. Девушка 18 лет уже исчезала, однако в предыдущий раз возвращалась через несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Винницкой области больше недели разыскивали 26-летнюю Людмилу Сторожук, которая отошла к общественному туалету в городе Бершадь и исчезла. 14 января ее тело было найдено в том же городе.

Теги:
#Дети #Черниговская область #Полиция #Розыск
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