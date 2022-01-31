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На Чернігівщині розшукали 16-річну дівчину, яка пішла з дому у коледж і не повернулася: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пошуки Катерини Тилькун на Чернігівщині завершилися вдало Новина оновлена 31 січня 2022, 10:15
Пошуки Катерини Тилькун на Чернігівщині завершилися вдало

Дівчина увесь час перебувала у своїх друзів.

У Чернігівській області завершилися пошуки 16-річної Катерини Тилькун, яку кілька днів розшукувала поліція та прийомна мама після того, як дівчина не повернулася з навчання додому. Підлітка знайшли живою.

Про це у неділю, 30 січня, повідомила поліція Чернігівщини.

Зазначається, що дівчину розшукали співробітники ювенальної поліції. Увесь час, поки її шукали родичі, вона перебувала у друзів. Катерину Тилькун знайшли цілою та неушкодженою.

Про причини того, чому дівчина не повернулася додому та не виходила на зв’язок з родичами нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області розшук жінки з двома доньками-близнючками також завершився вдало. Сім'ю шукали за допомогою поліції та волонтерів протягом двох тижнів і врешті знайшли цілими та неушкодженими.

Також повідомлялося, що у Харкові вже місяць розшукують студенту з цікавим минулим. Дівчина 18 років вже зникала, однак попереднього разу поверталася через кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінницькій області понад тиждень розшукували 26-річну Людмилу Сторожук, яка відійшла до громадського туалету у місті Бершадь та зникла. 14 січня її тіло було знайдено у тому самому місті.

Теги:
#Діти #Чернігівська область #Поліція #Розшук
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