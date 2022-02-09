Укр

Боевики на Донбассе опять оконфузились "новостью" об Украине (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Оккупанты не устают выдумывать новые фейки Новость обновлена 09 февраля 2022, 17:49
Оккупанты не устают выдумывать новые фейки

Благодаря дезинформации в Украине появились некие "внутренние регионы"

Российские оккупанты на Донбассе отличились очередным нелепым заявлением. Представители группировки боевиков "ДНР" заявили, что к ним прибывает все больше людей из других регионов Украины. В сети тут же засомневались в правдивости таких новостей.

Своим возмущением по теме поделился в соцсети Twitter пользователь Necro Mancer.

Он опубликовал и отрывок из выступления одного из боевиков "ДНР" Эдуарда Басурина, который убеждает других о "пополнении" в рядах их армии. Тот, помимо прочего, назвал украинскую власть "киевским нацистским режимом".

Однако особо абсурдной, по мнению интернет-пользователей, выглядит весьма своеобразное понимание оккупантами географии Украины.

"К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов", — процитировал Басурина Necro Mancer, тут же поинтересовавшись: — А внешние регионы — это что за зверь такой?"

Любые утверждения, что оккупированный Донбасс массово поддерживают жители стран СНГ и Европы в интернете расценили как очередное вранье пропагандистов. Многие же нашли в этом повод для шутки — даже отнесли Европу к "внешним регионам" Украины.

Напомним, что в последнее время количество фейковых новостей, распространяемых на оккупированных территориях, значительно возросло. Недавно боевики заявляли, что в Украине хотят ограничить право на выезд для мужчин призывного возраста, а также о якобы скоплении ВСУ у линии разграничения.

Несмотря на то, что эти заявления были подняты на смех даже россиянами, нашлись в Москве и свои "сказочники". Выдумки пропагандистки Скабеевой об "украинских геях, которые готовятся напасть на Донбасс" даже главарь боевиков "ДНР" назвал дичью.

Теги:
#Война #Донбасс #ДНР #ОРДЛО #Фейки
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