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Бойовики на Донбасі знову осоромилися через "новину" про Україну (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Окупанти не втомлюються вигадувати нові фейки Новина оновлена 09 лютого 2022, 17:49
Окупанти не втомлюються вигадувати нові фейки

Завдяки дезінформації в Україні з’явилися "внутрішні регіони"

Російські окупанти на Донбасі відзначилися черговою безглуздою заявою. Представники угруповання бойовиків ДНР заявили, що до них прибуває все більше людей з інших регіонів України. У мережі відразу засумнівалися в правдивості таких новин.

Своїм обуренням на тему поділився в соцмережі Twitter користувач Necro Mancer.

Він опублікував і уривок із виступу одного з бойовиків "ДНР" Едуарда Басуріна, який переконує інших про "поповнення" у лавах їхньої армії. Той, окрім іншого, назвав українську владу "київським нацистським режимом".

Проте особливо абсурдним, на думку інтернет-користувачів, є досить своєрідне розуміння окупантами географії України.

"До нас прибувають добровольці з внутрішніх регіонів України, які не мають більше бажання терпіти владу українських націоналістів, — процитував Басуріна Necro Mancer, відразу поцікавившись: — А зовнішні регіони — це що за звір такий?"

Усі твердження, що окупований Донбас масово підтримують жителі країн СНД та Європи в інтернеті розцінили як чергову брехню пропагандистів. Багато хто ж знайшов у цьому привід для жарту — навіть віднесли Європу до "зовнішніх регіонів" України.

Нагадаємо, що останнім часом кількість фейкових новин, що розповсюджуються на окупованих територіях, значно зросла. Нещодавно бойовики заявляли, що в Україні хочуть обмежити право на виїзд для чоловіків призовного віку, а також про начебто скупчення ЗСУ біля лінії розмежування.

Попри те, що ці заяви були підняті на сміх навіть росіянами, знайшлися в Москві свої "казкарі". Вигадки пропагандистки Скабєєвої про "українських геїв, які готуються напасти на Донбас", навіть ватажок бойовиків "ДНР" назвав дичиною.

Теги:
#Війна #Донбас #ДНР #ОРДЛО #Фейки
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