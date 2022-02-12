Горе-мать растила пятерых детей в доме с одной кроватью и разбитыми окнами (фото)

В доме, где жили дети, была одна кровать.

На Закарпатье у многодетной матери полиция изъяла сразу пятерых маленьких детей.

Как сообщает официальный сайт полиции в Закарпатской области, три девочки и два мальчика, самому младшему из которых всего 3 года, а самой старшей девочке 9 лет изъяли от 25-летней матери и поместили в детский приют.

Дети жили в заброшенном доме с разбитыми окнами, где было очень холодно. В доме царил беспорядок и была всего одна кровать. Скорее всего дети спали на холодном полу.

Отмечается, что полицейские вместе с социальными службами не раз предупреждали женщину, но исправляться и создавать благоприятные условия для воспитания своих детей она не стала. Кто именно позвонил в полицию и сообщил об ужасных условиях жизни детей, не известно.

На данный момент решается вопрос о лишении горе-матери родительских прав.

Напомним, 27 января в Дарницком районе Киева женщина пыталась совершить самоубийство с ребенком на руках.

А 25 января в Киеве еще одна горе-мать в состоянии алкогольного опьянения ранила ножом собственного четырехлетнего сына.