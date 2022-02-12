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Горе-мати виховувала п’ятьох дітей у будинку з одним ліжком та розбитими вікнами (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У 25-річної матері вилучили п’ятьох дітей Новина оновлена 12 лютого 2022, 11:44
У 25-річної матері вилучили п’ятьох дітей

У будинку, де жили діти, було одне ліжко.

На Закарпатті у багатодітної матері поліція вилучила одразу п’ятьох маленьких дітей.

Як повідомляє офіційний сайт поліції в Закарпатській області, три дівчинки та два хлопчики, наймолодшому з яких лише 3 роки, а найстаршій дівчинці 9 років вилучили від 25-річної матері та помістили до дитячого притулку.

Діти жили у занедбаному будинку з розбитими вікнами, де було дуже холодно. У будинку панував безлад і було лише одне ліжко. Швидше за все, діти спали на холодній підлозі.

Зазначається, що поліцейські разом із соціальними службами неодноразово попереджали жінку, але виправлятися та створювати сприятливі умови для виховання своїх дітей вона не стала. Хто саме зателефонував до поліції та повідомив про жахливі умови життя дітей, не відомо.

Наразі вирішується питання про позбавлення горе-матері батьківських прав.

До притулку забрали п’ятьох маленьких дітей
До притулку забрали п’ятьох маленьких дітей

Нагадаємо, 27 січня у Дарницькому районі Києва жінка намагалася вчинити самогубство з дитиною на руках.

А 25 січня у Києві ще одна горе-мати у стані алкогольного сп’яніння поранила ножем власного чотирирічного сина.

Теги:
#Діти #Поліція #Мукачево
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