Гроб, венки и свечи: в Ивано-Франковской области оригинально праздновали День святого Валентина

Конкурс на лучшую фотозону начат

В Калуше Ивано-Франковской области владелец ритуального салона Юрий Кузь оригинально поздравил жителей с Днем святого Валентина, разместив на площади города фотозону с гробом, венками и свечами.

Фото и видео поделился Кузь в Facebook.

"Конкурс на лучшую фотозону начат! Когда над тобой смеются – это не страшно, страшно когда над тобой плачут. Любите каждый день", – пишет владелец ритуального салона.

Главным атрибутом фотозоны стал большой открытый гроб. На нем можно увидеть надписи "Любовь до гроба" и "Game over…".

В сети возник ажиотаж из-за акции Юрия. Но не все пользователи восприняли это нормально. Были и те, кто считает такие фотозоны неуместными.

скриншот со страницы Юрия Кузя

скриншот со страницы Юрия Кузя

Ранее " Телеграф " публиковал лучшие мемы и смешные картинки ко Дню святого Валентина.

Также в Одессе на День святого Валентина подрались развозчики еды с велосипедистом.