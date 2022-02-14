Гроб, венки и свечи: в Ивано-Франковской области оригинально праздновали День святого Валентина
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Конкурс на лучшую фотозону начат
В Калуше Ивано-Франковской области владелец ритуального салона Юрий Кузь оригинально поздравил жителей с Днем святого Валентина, разместив на площади города фотозону с гробом, венками и свечами.
Фото и видео поделился Кузь в Facebook.
"Конкурс на лучшую фотозону начат! Когда над тобой смеются – это не страшно, страшно когда над тобой плачут. Любите каждый день", – пишет владелец ритуального салона.
Главным атрибутом фотозоны стал большой открытый гроб. На нем можно увидеть надписи "Любовь до гроба" и "Game over…".
В сети возник ажиотаж из-за акции Юрия. Но не все пользователи восприняли это нормально. Были и те, кто считает такие фотозоны неуместными.
Ранее " Телеграф " публиковал лучшие мемы и смешные картинки ко Дню святого Валентина.
Также в Одессе на День святого Валентина подрались развозчики еды с велосипедистом.
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