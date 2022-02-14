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Труна, вінки та свічі: на Івано-Франківщині оригінально святкували День святого Валентина

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Фотозона у Калуші Новина оновлена 14 лютого 2022, 23:11
Фотозона у Калуші

Конкурс на кращу фотозона розпочато

У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального салону Юрій Кузь оригінально привітав мешканців із Днем святого Валентина, розташувавши на площі міста фотозону із труною, вінками та свічами.

Фото та відео поділився Кузь у Facebook.

"Конкурс на кращу фотозона розпочато! Коли над тобою сміються — це не страшно, страшно коли над тобою плачуть. Любіть кожен день", — пише власник ритуального салону.

Головним атрибутом фотозони стала велика відкрита труна. На ній можна побачити написи "Любов до гробу" та "Game over…".

У мережі виник ажіотаж через акцію Юрія. Але не всі користувачі сприйняли це нормально. Були й ті, хто вважає такі фотозони недоречними.

скріншот зі сторінки Юрія Кузя
скріншот зі сторінки Юрія Кузя
скріншот зі сторінки Юрія Кузя
скріншот зі сторінки Юрія Кузя

Раніше "Телеграф" публікував найкращі меми та смішні картинки до Дня святого Валентина.

Також в Одесі на День святого Валентина побилися розвізники їжі із велосипедистом.

Теги:
#День Святого Валентина #Новини регіонів #Свято
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