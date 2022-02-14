Труна, вінки та свічі: на Івано-Франківщині оригінально святкували День святого Валентина
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Конкурс на кращу фотозона розпочато
У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального салону Юрій Кузь оригінально привітав мешканців із Днем святого Валентина, розташувавши на площі міста фотозону із труною, вінками та свічами.
Фото та відео поділився Кузь у Facebook.
"Конкурс на кращу фотозона розпочато! Коли над тобою сміються — це не страшно, страшно коли над тобою плачуть. Любіть кожен день", — пише власник ритуального салону.
Головним атрибутом фотозони стала велика відкрита труна. На ній можна побачити написи "Любов до гробу" та "Game over…".
У мережі виник ажіотаж через акцію Юрія. Але не всі користувачі сприйняли це нормально. Були й ті, хто вважає такі фотозони недоречними.
Раніше "Телеграф" публікував найкращі меми та смішні картинки до Дня святого Валентина.
Також в Одесі на День святого Валентина побилися розвізники їжі із велосипедистом.
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