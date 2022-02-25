В Хмельницкой области ракеты ударили по аэродрому в Староконстантинове: момент попал на видео

В Хмельницкой области пострадал важный стратегический объект

В Староконстантинове Хмельницкой области, где ранее горела военная часть в результате артобстрела, военный аэродром подвергся ракетной атаке. Об этом говорится в сообщении "Суспильного. Подилля" в пятницу, 25 февраля.

Сообщается, что вечером в аэродром ударило пять ракет. Взрыв привел к пожару. Такую информацию местным журналистам озвучила начальник управления информационной деятельности Хмельницкой ОГА Инна Михайлова и городской председатель Староконстантинова Николай Мельничук.

Вместе с тем, чиновники заверили, что обстановка на сейчас стабильная. По словам Мельничука, техника осталась цела, а пострадавших нет.

На месте ЧП работают сотрудники ГСЧС.

Напомним, после начала войны России против Украины оккупант начал ударять по важным стратегическим точкам. Ряду атак подверглись аэропорты по всей стране. Тогда как в Хмельницкой области, по данным ГСЧС, артобстрел привел к возгоранию состава горюче-смазочных материалов воинской части в Староконстантинове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве 25 февраля обострилась ситуация. Жители сообщают о взрывах на одной из ТЭЦ. Власть уже разъяснила обстановку.