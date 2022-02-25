На Хмельниччині ракети вдарили по аеродрому в Старокостянтинові: момент потрапив на відео

На Хмельниччині постраждав важливий стратегічний об’єкт

У Старокостянтинові Хмельницької області, де раніше горіла військова частина внаслідок артобстрілу, військовий аеродром зазнав ракетної атаки. Про це йдеться у повідомленні "Суспільного. Поділля" у п’ятницю, 25 лютого.

Повідомляється, що увечері в аеродром вдарило п’ять ракет. Вибух призвів до пожежі. Таку інформацію місцевим журналістам озвучила начальник управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інна Михайлова та міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

Водночас чиновники запевнили, що ситуація наразі стабільна. За словами Мельничука, техніка залишилася цілою, а постраждалих немає.

На місці НП працюють співробітники ДСНС.

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України окупант почав ударяти по важливих стратегічних точках. Низку атак зазнали аеропорти по всій країні. Тоді як у Хмельницькій області, за даними ДСНС, артобстріл призвів до займання складу паливно-мастильних матеріалів військової частини у Старокостянтинові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві 25 лютого загострилася ситуація. Мешканці повідомляють про вибухи на одній із ТЕЦ. Влада вже роз’яснила ситуацію.