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Вибухи на ТЕЦ у Києві: стало відомо, що сталося

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Київська ТЕЦ-6 опинилася під ударом Новина оновлена 25 лютого 2022, 21:27
Київська ТЕЦ-6 опинилася під ударом

У Києві загострюється обстановка, ведеться вогонь біля важливих об'єктів інфраструктури

П’ять вибухів сталися з інтервалом у 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 у Києві, де нещодавно на багатоповерховий будинок впав літак. Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі міський голова Віталій Кличко у п’ятницю, 25 лютого, близько 20.45.

За його словами, аварійно-рятувальні служби вже прямують на місце події. Мер додав, що деталі того, що сталося, з’ясовуються.

Розташування ТЕЦ-6 у Києві. Мапа
Розташування ТЕЦ-6 у Києві. Мапа

Пізніше стало відомо, що ТЕЦ не знищено, а звідти вели вогонь українські військовослужбовці з "півоній" — великокаліберної артилерії. Про це, за даними "Української правди", заявили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники запевняють, що ТЕЦ працює у штатному режимі.

Нагадаємо, Київ виявився однією з головних цілей противника. Росія всіма силами намагається завдати нищівних ударів по українській столиці. У п’ятницю, 25 лютого, до міста увійшли наші збройні сили для відбиття атак окупанта. Киян закликають не публікувати дані про переміщення українських військових та техніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що битва за Київ може стати вирішальною у повномасштабній війні Росії проти України. Такий прогноз озвучив військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович.

Тим часом у мережі поширюють фейки про те, що нібито президент України Володимир Зеленський покинув межі країни. Проте він разом із топ-чиновниками країни спростували чутки про можливу евакуацію на тлі загострення у Києві. На підтвердження гарант опублікував відео, яке стало вже традиційним у цей непростий час для України.

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#Київ #Війна #ТЕЦ
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