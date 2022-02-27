Укр

Под Херсоном погиб журналист: по нему открыли огонь российские захватчики

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Путинские воины безжалостны Новость обновлена 27 февраля 2022, 00:41
Путинские воины безжалостны

Убийство будет расследоваться полицейскими

В субботу, 26 февраля, на территории Херсонской области от рук российских оккупантов, напавших на Украину по приказу Путина, погиб гражданский журналист. Представителя издания "Вокруг тебя" Дилербека Шакирова цинично расстреляли.

Такая информация поступила от Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

По ее словам, украинские власти уже расценили этот беспрецедентный акт насилия, как преступление против мирного населения.

Оккупанты совершили это преступление вблизи села Зеленовка на подъезде к Херсону.

Убийство произошло под Зеленовкой
Убийство произошло под Зеленовкой

Покойный Шакиров только работал на упомянутый информационный еженедельник, а еще и был членом Благотворительного фонда "Дом надежды".

По каким причинам захватчики решили укоротить журналисту жизнь, пока неизвестно.

Однако расследование убийства будет проведено правоохранителями согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил войны.

Напомним, что это не единственная кровавая жертва кафиров в Херсонской области за субботу. Также известно о нескольких убитых членах экипажа "скорой помощи", в которых попали, когда она ехала с пациентом в больницу.

Накануне под обстрел росин попала легковая машина с гражданскими — к счастью, обошлось без потерь.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Херсон #Журналист #Погибший
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