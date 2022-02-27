Під Херсоном загинув журналіст: по ньому відкрили вогонь російські загарбники

Вбивство буде розслідуватися поліцейськими

У суботу, 26 лютого, на території Херсонської області від рук російських окупантів, які напали на Україну за наказом Путіна, загинув цивільний журналіст. Представника видання "Навколо тебе" Ділєрбека Шакірова цинічно розстріляли.

Така інформація надійшла від Генерального прокурора України Ірини Венедіктової у Facebook.

За її словами, українська влада вже розцінила цей безпрецедентний акт насилля, як злочин проти мирного населення.

Окупанти вчинили цей злочин поблизу села Зеленівка, що на під'їзді до Херсону.

Вбивство відбулося під Зеленівкою

Покійний Шакіров на лише працював на згаданий інформаційний щотижневик, а ще й був членом Благодійного фонду "Дім надії".

З яких причин загарбники вирішили вкоротити журналісту життя, поки не відомо.

Однак розслідування вбивства буде проведено правоохоронцями згідно ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення правил війни.

Нагадаємо, що це не єдина кривава жертва окупантів на Херсонщині за суботу. Також відомо про кількох вбитих членів екіпажу "швидкої допомоги", у які вцілили, коли вона їхала із пацієнтом до лікарні.

Напередодні ж під обстріл росін потрапила легкова машина із цивільними — на щастя, обійшлося без втрат.