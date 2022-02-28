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"У нас был мир, пока вы не пришли!": разговор украинки с оккупантами-россиянами в Бердянске (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Бердянске мирные жители выступили против оккупантов Новость обновлена 28 февраля 2022, 20:40
В Бердянске мирные жители выступили против оккупантов

Разговор смелой украинской женщины с российским захватчиком попал на видео

Мирные жители в украинских городах обезвреживают оккупантов с помощью коктейлей Молотова, или же некоторые пытаются объяснить россиянам, что нас не нужно "спасать", а мир был, пока в Украину не зашли войска Путина. Как передает "Телеграф", видео общения украинской женщины с российскими захватчиками опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в понедельник, 28 февраля.

Местная женщина обращается к непрошеным гостям в попытке донести правдивую информацию о ситуации в нашей стране.

"Вы на чужой территории. Вы трогаете… У меня маленькие дети, они – украинцы. У вас же есть семьи, дома сидят жены и мамы… Ребята, поймите одну вещь. У нас был мир, пока вы не пришли. Поверьте нам. У нас мирно все, нас никто не обижает. Я разговариваю на русском", — слышны в ролике слова украинки.

Предположительное место съемки ролика – Бердянск.

Напомним, в Бердянске Запорожской области простые люди устроили митинг и прогоняли российских оккупантов из мэрии. Люди пели гимн Украины и скандировали патриотические лозунги. После общения с местными россиянам пришлось покинуть площадь возле горсовета.

Ранее "Телеграф" публиковал эффектное видео: украинец борется с оккупантом и угоняет вражеский БТР… прямиком в свой двор.

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