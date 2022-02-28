Укр

Жители Бердянска прогнали оккупантов из мэрии (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Жители города вышли на митинг Новость обновлена 28 февраля 2022, 17:58
Жители города вышли на митинг

Русские оккупанты сели в машину и уехали.

В Бердянске в Запорожской области жители пытаются избавиться от российских оккупантов, которые заняли город.

С утра у горсовета собралось несколько десятков украинцев. Люди пели гимн и пытались объяснить военным, что они агрессоры.

Соответствующие видео публикует советник МВД Антон Геращенко в Telegram.

Собравшиеся у горсовета жители скандируют "Бердянськ – це Україна!", а также "Домой! Домой!" – в сторону захватчиков.

Жители просили захватчиков открыть лица и признаться, в том, что они убиваю детей. В результате военные сели в свою машину и уехали.

Напомним, в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам — и они повернули обратно.

Ранее мы также публиковали видео, как украинцы угоняют себе во дворы российские БТРы.

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#Россия #Бердянск
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