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"У нас був мир, доки ви не прийшли!": розмова українки з окупантами-росіянами у Бердянську (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У Бердянську мирні жителі виступили проти окупантів Новина оновлена 28 лютого 2022, 20:40
У Бердянську мирні жителі виступили проти окупантів

Розмова сміливої української жінки з російським загарбником потрапила на відео

Мирні жителі в українських містах знешкоджують окупантів за допомогою коктейлів Молотова, або деякі намагаються пояснити росіянам, що нас не потрібно "рятувати", а мир був, поки в Україну не зайшли війська Путіна. Як повідомляє "Телеграф", відео спілкування української жінки з російськими загарбниками опублікував нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 28 лютого.

Місцева жінка звертається до непроханих гостей у спробі донести правдиву інформацію щодо ситуації в нашій країні.

"Ви на чужій території. Ви чіпаєте... У мене маленькі діти, вони — українці. У вас же є сім’ї, вдома сидять дружини та мами... Хлопці, зрозумійте одну річ. У нас був мир, поки ви не прийшли. Повірте нам. У нас мирно все, нас ніхто не ображає. Я розмовляю російською", — чути в ролику слова українки.

Імовірне місце зйомки ролику – Бердянськ.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області прості люди влаштували мітинг і проганяли російських окупантів із мерії. Люди співали гімн України та скандували патріотичні гасла. Після спілкування з місцевими росіянам довелося залишити площу біля міськради.

Раніше "Телеграф" публікував ефектне відео: українець бореться з окупантом та виганяє ворожий БТР ... прямо у своє подвір’я.

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