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Ювелирная работа: украинские Bayraktar уничтожают технику оккупантов (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские Bayraktar Новость обновлена 01 марта 2022, 09:46
Украинские Bayraktar

Наша авиация останавливает технику противника

Украинская армия мужественно обороняется от российских захватчиков уже шестой день. Одни из тех, кто стоит на страже — украинские летчики.

Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал эффектное видео, как БПЛА Bayraktar TB2 уничтожил два зенитно-ракетных комплекса "Бук" и один танк РФ.

Также украинские воины в небе во время авианалета на Васильков и Бровары сбили два самолета захватчиков. Еще три — "сняли" зенитки. Под Киевом — украинский "Бук" сбил вражеский вертолет и крылатую ракету.

Кроме этого украинские штурмовики в Киевской и Житомирской областях ракетно-бомбовыми ударами поразили колонну бронетехники и солдат, а на Черниговщине и возле Бердянска четырежды бомбардировщики наносили удары по танкам, машинам и топливным колоннам противника.

Ранее под Киевом была замечена колонна противника длиной 27 км.

Утро 1 марта началось в Харькове с бомбардировки центра города. Как писал "Телеграф", одна ракета попала возле областной администрации на центральной площади Харькова. Количество жертв и пострадавших неизвестно — в городе уже не было комендантского часа.

Теги:
#Украина #Война #Bayraktar TB2
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