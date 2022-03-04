Медикам угрожают расстрелом и грабят магазины: что творят оккупанты в захваченном Тростянце (фото, видео)

Российские нацисты запрещают врачам выезжать на вызовы к больным людям

Город Тростянец, расположенный между Сумами и Ахтыркой, на днях заняли российские войска. На девятый день войны с оккупантами появилась информация, что жители небольшого городка находятся в бедственном положении.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, показав фото и видео из захваченного Тростянца.

По состоянию на 4 марта оккупанты разграбили местные магазины и угрожают расстрелять медиков. Они не разрешают врачам выезжать на вызовы к больным людям, только к детям в экстренных случаях.

"Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", — пишет Живицкий.

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Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению.

Напомним, что в Сумской области заработали "Байрактары", которые уже начали выкуривать оттуда оккупационные войска. 2 марта удар был нанесен во вражескую технику, расположенную в центре города, возле жилых домов.