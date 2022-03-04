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Медикам погрожують розстрілом та грабують магазини: що творять окупанти у захопленому Тростянці (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Окупанти захопили Тростянець на Сумщині Новина оновлена 04 березня 2022, 22:26
Окупанти захопили Тростянець на Сумщині

Російські нацисти забороняють лікарям виїжджати на виклики до хворих людей

Місто Тростянець, розташоване між Сумами та Охтиркою, днями зайняли російські війська. На дев’ятий день війни з окупантами з’явилася інформація, що мешканці невеликого містечка перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, показавши фото та відео із захопленого Тростянця.

Станом на 4 березня окупанти пограбували місцеві магазини та погрожують розстріляти медиків. Вони не дозволяють лікарям виїжджати на виклики до хворих людей, лише до дітей в екстрених випадках.

"Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", — пише Живицький.

Місцеве населення не має змоги купити продукти та інші товари. Усі магазини розграбовані, у місті постійно проводять обшуки та працюють снайпери. Також немає можливості потрапити до міста, аби допомогти населенню.

Нагадаємо, що на Сумщині запрацювали "Байрактари", які вже почали викурювати звідти окупаційні війська. 2 березня удар був завданий у ворожу техніку, розташовану в центрі міста, біля житлових будинків.

Теги:
#Сумська область #Медики #Тростянець #Дмитро Живицький
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