Медикам погрожують розстрілом та грабують магазини: що творять окупанти у захопленому Тростянці (фото, відео)

Російські нацисти забороняють лікарям виїжджати на виклики до хворих людей

Місто Тростянець, розташоване між Сумами та Охтиркою, днями зайняли російські війська. На дев’ятий день війни з окупантами з’явилася інформація, що мешканці невеликого містечка перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, показавши фото та відео із захопленого Тростянця.

Станом на 4 березня окупанти пограбували місцеві магазини та погрожують розстріляти медиків. Вони не дозволяють лікарям виїжджати на виклики до хворих людей, лише до дітей в екстрених випадках.

"Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", — пише Живицький.

Читайте також: Категорія В регіонах Росіяни приносять місцевих колаборантів у жертву на Донбасі Українські війська надійно тримають оборону на сході України.

Місцеве населення не має змоги купити продукти та інші товари. Усі магазини розграбовані, у місті постійно проводять обшуки та працюють снайпери. Також немає можливості потрапити до міста, аби допомогти населенню.

Нагадаємо, що на Сумщині запрацювали "Байрактари", які вже почали викурювати звідти окупаційні війська. 2 березня удар був завданий у ворожу техніку, розташовану в центрі міста, біля житлових будинків.