В Мелитополе влюбленные создали брак, несмотря на оккупацию: "Если погибнем – то семьей"

Война рушит все, но любовь ей противостоит.

Мелитополь на юге Запорожской области оказался в оккупации со второго дня войны, 25 февраля. Когда на улицах города оказались танки, самоходки, КрАЗы и иная техника российской армии, маркированная буквой Z, моментально закрылись торговые точки, организации и предприятия. На пару дней – выходных дней — жизнь в городе замерла, хотя на тот момент еще была мобильная связь, работал интернет и показывало украинское телевидение.

Но законно избранная городская власть продолжала удерживать ситуацию в руках, организовав на базе социальных служб штаб по оказанию помощи населению и вынужденным переселенцам во время особого режима. Возобновилась работа коммунальных служб, медицинских учреждений, магазинов и рынков. Всем нуждающимся раздавали продуктовые наборы, была создана служба по охране порядка, городской голова Иван Федоров дважды в день выходил в прямой эфир, чтобы доложить обстановку и упредить панику населения.

И вот в такой день молодая мелитопольская пара решила пожениться! Кто-то может удивиться: "Вся Украина в огне, под бомбежками гибнут люди, а у них на уме любовь…". "Телеграф" узнал подробности этого необычного бракосочетания из первых уст.

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"Мы с Димой – мелитопольцы, Дима работает на стройках – у них своя бригада и они заключают договора, строят дома "от ноля под ключ". У него золотые руки, он все умеет делать и по сантехнике, и по электрике. А я – медик, на данный момент медсестра на гемодиализе. Несмотря на то, что город находится в оккупации, эту процедуру надо проводить, наши пациенты договариваются, подвозят друг друга, приезжают в больницу. Ну а сотрудники сами добираются как могут", — рассказала Наталья Гулевская (ранее Золотова).

По словам Натальи, они с будущим мужем дружили в одной компании, а со временем стали лучшими друзьями, выручая друг друга в различных житейских ситуациях. У Наташи был парень, Дмитрий встречался с девушкой, затем эти пары распались, а их дружба крепла с каждым днем. И однажды они поняли, что их отношения уже переросли в любовь.

Причем это был не просто "конфетно-букетный период". "У нас во всем совпадают взгляды, за все время, что мы вместе, никогда не ругались. Ни единого раза! – утверждает Ната. — Может, пару раз возникало какое-то недопонимание, но это не было ссорой. У нас ломалась сантехника и электрика, даже небольшой пожар был, мы ремонт пережили, но не было повода рассердиться или обидеться друг на друга. Дима очень добрый и веселый, всех любит, и никогда не бывает агрессивным или злым".

И если бы не случилась война, то вскоре бы парень с девушкой занимались выбором колец, наряда для новобрачной, меню, ведущего свадьбы и самого увеселительного заведения. Но все получилось иначе.

"Как я уже потом узнала, у Димы было в планах сделать мне предложение в начале марта – публично, в компании друзей, куда нас пригласили на день рождения. Там ресторан был запланирован, все должно было быть торжественно. Но так как обстоятельства изменились, все отменилось, он сделал предложение 27 февраля просто дома, на кухне.

Конечно, кольца при этом у него не было, у нас их и сейчас нет. Нам друзья подарили обычные серебряные — не обручальные — кольца. Но у Димы кольцо даже не налезло на безымянный палец, он его на мизинце просто носит.

Дав любимому согласие на предложение стать его женой, Наташа попыталась в Инстаграме выяснить, реально ли сейчас зарегистрировать брак. Кто-то ответил, что нет. Но на следующий день влюбленные шли мимо городского Дворца культуры, где находится ЗАГС. Решили зайти и узнать, может есть какой-то график. Там им ответили, что только возобновили работу и первым делом регистрируют смерти. Но они могут написать заявление и через месяц прийти на роспись. Пока Дмитрий с Наташей оформляли документы, им поступило предложение: "А хотите брак за 30 минут?". Они с радостью согласились и уже спустя полчаса их союз был скреплен обещанием, поцелуем и печатью на документе.

"Честно говоря, мы и шли в ЗАГС с такой целью: если у нас будет очень страшно и мы погибнем, то мы хотим погибнуть полноценной официальной семьей. Даже на такой случай", – признается счастливая Наталья.

А повторить церемонию они планируют после войны – с белым платьем, венчанием в церкви, свидетелями и родителями, которые сейчас находятся вдалеке. Понятное дело, что пока отложены и мечты о совместном ребенке.

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Кстати, как оказалось по сообщениям в соцсетях, в стране в эти дни заключается множество браков, как раз по той самой причине – чтобы доказать возможной смерти преимущество любви. Пусть всем молодоженам будет "Горько!" только за свадебным столом.

Отметим, на 7-й день российского вторжения женился главный патрульный Киева.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе российские оккупанты раздавали населению листовки-агитки.