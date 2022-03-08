Укр

Сумы получили "зеленый" коридор: появилось первое видео с места эвакуации

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Люди едут не только на автобусах, но и на собственных авто Новость обновлена 08 марта 2022, 10:49
Люди едут не только на автобусах, но и на собственных авто

Желающих покинуть областной центр немало

Во вторник, 8 марта, сумчане получили возможность уехать из города, который находится частично в осаде рашистских войск, по "зеленому" гуманитарному коридору. Конечная точка прибытия – Полтава.

Видеозаписью поделился замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По предварительной информации от ОП, из Сум должно выехать гражданское население, у которого есть такое желание и возможность, а в областной центр поступить очередные гуманитарные грузы.

В сети уже публикуют новые видео движения колонны автотранспорта — люди едут не только в предложенных автобусах, но и собственными машинами. При этом они должны строго соблюдать график передвижения, разрешенный "зеленым коридором".

Маршрут для эвакуации людей: Сумы — Голубовка — Лохвица — Лубны — Полтава. Никакие другие маршруты не были согласованы.

Напомним, что на Украине уже дважды пытались организовать "зеленый коридор" для мирных жителей Мариуполя. Однако оккупационные российские войска постоянно срывали объявленный режим тишины, начиная серьезно обстреливать населенный пункт.

Во время последнего раунда состоявшихся 7 марта переговоров между россией и Украиной были приняты отдельные подвижки по организации безопасного передвижения из Сум.

Теги:
#Украина #Сумы #Россия #Война #Зеленый коридор
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