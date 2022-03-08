Укр

В Херсонской области уничтожен еще один вражеский самолет (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Уничтожен еще один самолет оккупантов Новость обновлена 08 марта 2022, 12:57
Уничтожен еще один самолет оккупантов

Один пилот остался жив.

Во вторник, 8 марта, в Херсонской области над поселком Белозерка сбили еще один вражеский самолет.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

Самолет уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса "Stinger", обломки попадали в районе села Кизомыс. Одному пилоту удалось катапультировался.

Напомним, наши военные продолжают очищать украинское небо от российских оккупантов и их военной техники. Всего уничтожено более 80 единиц российской авиатехники. 7 марта украинские военнослужащие сбили один вертолет оккупационных российских войск. 5 марта, российские оккупанты потеряли 4 вертолета на Николаевщине.

Что касается личного состава, то по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли более чем 12 тысяч человек.

Теги:
#Самолет #Херсонская область #ВСУ
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